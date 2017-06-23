Больше всего американцев умирает от передозировки в округе Монтгомери

[Скотт Вейдл, житель округа Монтгомери]:

«Мне позвонили, когда я лежал на пляже. Худший день в моей жизни».

Скотт Вейдл пытается смириться со смертью своего сына Дэниела. Он ушёл из жизни полтора года назад в 30-летнем возрасте. Передозировка наркотиками.

Скотт – житель округа Монтгомери в штате Огайо. Он и не подозревал, что смерть его сына станет частью печальной статистики. Здесь больше всего жителей США умирает от передозировки.

[Кен Бетц, глава следственного управления округа Монтгомери]:

«На самом деле, всё вышло из-под контроля. За более чем 40 лет моей карьеры я не видел столько ежедневных смертей от передозировки».

Опиоидные вещества, включая обезболивающие и героин, в 2015 году убили более 33 тысяч американцев. В этом году в округе Монтгомери, как ожидается, число смертей достигнет 800. В прошлом году погибших было 370.

[Кен Бетц, глава следственного управления округа Монтгомери]:

«К нам поступает в среднем 10 тел в день. А раньше и пять считалось много. И это продолжается 7 дней в неделю и 365 дней в год. Наш персонал очень устал».

Одна из наиболее частых причин смерти – передозировка фентанилом. Этот препарат оказывает почти одинаковое с героином действие, но в 50 раз сильнее его. Часто дилеры подмешивают фентанил в героин, поскольку он дешевле. Покупатели нередко ничего об этом не знают.

[Майк Брем, представитель шерифа округа Монтгомери]:

«Когда происходит передозировка этого препарата, мы мало чем можем помочь человеку. Смерть наступает почти мгновенно, все системы организма просто отключаются».

Тем временем, отец Дэниела решил добиваться ужесточения законов, чтобы смертей от передозировки стало меньше. О сыне говорит только хорошее.

[Скотт Вейдл, житель округа Монтгомери]:

«Я видел, как он подходил к людям, которых не знал, к людям в отчаянии, выброшенным за борт жизни, и он проявлял к ним доброту. Хотел бы и я так. Я учился у него милосердию».

Смертельная доза фентанила для взрослого составляет всего два миллиграмма. Это как две крупинки соли.