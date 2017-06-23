ООН: в эпидемии холеры в Йемене виновны воюющие стороны

В Йемене продолжает распространяться холера. По данным ВОЗ, число заболевших ежедневно увеличивается на 4%, число смертей возрастает на 3,5%. Зарегистрировано около 180 тысяч случаев подозрений на холеру, более 1200 человек умерли от этого заболевания.

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен назвал эпидемию искусственно созданной катастрофой.

[Стивен О’Брайен, заместитель Генерального секретаря ООН]:

«Всё из-за вооружённого конфликта, это создано людьми. Ситуация тяжёлая, цифры ошеломляют, и всё только ухудшается. В дополнение к холере людям не хватает еды и медикаментов. Вот о чём должны думать конфликтующие стороны».

По мнению О’Брайена, все участники гражданской войны должны признать, что несут совместную ответственность за гуманитарную катастрофу, которая охватила страну.

Представитель благотворительной организации «Оксфам» призвал власти Йемена разрешить гуманитарный кризис и не раздувать вооружённый конфликт.

[Найджел Тимминс, сотрудник организации «Оксфам»]:

«Власти Йемена щедро субсидируют (войну) и также зарабатывают на поставках оружия, боеприпасов, военной техники, технологий, оказывают материально-техническую и финансовую поддержку военным действиям. Это разжигает конфликт, а не уменьшает страдания людей».

Гражданская война в Йемене началась три года назад. С тех пор погибло более десяти тысяч человек. Система здравоохранения в стране почти разрушена. По данным ООН, В Йемене работают всего несколько больниц. Всех пациентов там разместить невозможно. При этом 75% йеменцев не доступна чистая питьевая вода.

В прошлом году в Йемене также была эпидемия холеры.