Прикованные чилийцы протестуют против горной добычи

Больше недели у Министерства здравоохранения Перу в Лиме остаются протестующие. Они приковали себя цепями к забору и требуют помочь им вылечить их больных детей. Все эти семьи живут рядом с одной из самых старых горнодобывающих шахт в стране. Говорят, дети заболели из-за загрязнения окружающей среды, вызванного добычей.

Все они из Серро-де-Паско. Город – один из самых высокогорных в мире, находится в Андах на высоте более 4300 метров. Люди требуют от правительства объявить в их регионе чрезвычайное положение в сфере здравоохранения. Они также хотят, чтобы в их городе построили больницу, которая специализируется на отравлениях тяжёлыми металлами.

[Сарита Кустодио, жительница Серро-де-Паско]:

«Это всё из-за карьеров в Паско, из-за загрязнения. Эти раны, которые начинают открываться, проявляются как вирусное заболевание. Я уже водила дочь к врачу. Нам сказали, что это из-за свинца. Вот почему я прошу у министра предоставить нам другое место для жизни. Как матери мне больно смотреть, как страдает моя дочка».

Протестующий Луис Пальма говорит, что один из его сыновей умер из-за болезни желудка, вызванной загрязнением. А его дочь родилась умственно отсталой.

[Луис Пальма, житель Серро-де-Паско]:

«У одного моего сына в крови нашли 66 микрограммов свинца на децилитр, хотя допустимый предел — только 10 микрограммов. У другого сына было 96 микрограммов. У сына, который умер, было 100 микрограммов, у дочери – 120. Я приковал себя к Министерству ради детей, потому что не могу смотреть на это безразличное правительство. Нас медленно убивают, два моих ребёнка погибли. Один уже в земле, а второй вот-вот умрёт».

Горная добыча продолжается в Серро-де-Паско последние 400 лет. Из-под земли достают свинец, цинк, серебро и другие металлы. В городе высокий уровень заболеваемости раком, поскольку загрязнены и почва, и вода.

В 2012 году здесь провели исследование, которое показало, что у 40% детей содержание свинца в крови – на крайне опасном уровне.

Представители Министерства здравоохранения уже пообещали, что скоро объявят в регионе чрезвычайное положение и выделят 400 тысяч долларов на медицинскую помощь людям.