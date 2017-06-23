Человек-рекорд пронёс на подбородке газонокосилку на 71 метр

Пройти с работающей газонокосилкой 71 метр. Какой пустяк – подумаете вы. А вот и нет, если газонокосилка вертикально балансирует у вас на подбородке.

Новый рекорд Гиннесса установил знаменитый рекордсмен Ашрита Фурман, 62-летний житель Нью-Йорка. Тем самым на целых 50 метров побил свой же предыдущий.

[Ашрита Фурман, рекордсмен]:

«Замечательное чувство, превзошёл сам себя. Намного улучшил свои предыдущие достижения, и очень-очень счастлив».

Со стороны кажется, что, вроде бы, ничего сложного. Но это не так.

[Ашрита Фурман, рекордсмен]:

«В таких занятиях ветер – ваш настоящий враг. Была пара порывов ветра, когда мне казалось, что газонокосилка вот-вот упадёт».

Ещё одна сложность – крутящийся мотор. По словам Фурмана, было ощущение, что из-за него ручка газонокосилки норовит свернуть ему подбородок.

[Ашрита Фурман, рекордсмен]:

«Это придумал Гиннесс. Не думаю, что я сам бы додумался до такой сумасшедшей идеи, но я рад, что они это сделали. Мне нравится, что это немного опасно, что это сложно, но это также очень зрелищно».

Фурману принадлежит более 200 действующих рекордов Книги Гиннесса. Всего же за его плечами их более 600.

Рекорды мужчина устанавливает с 1979 года. Самые разные. Начал с 27 тысяч прыжков с хлопками над головой, которые совершил за пять часов. Все свои достижения Фурман посвящает памяти индийского философа и духовного лидера Шри Чинмоя.