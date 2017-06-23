Новый замороженный коктейль поможет охладиться

Горячая дискотека на фестивале «Праздник музыки» в Берлине. Температура воздуха в последнее время держится здесь на уровне 30 градусов, и почувствовать прохладу помогает ледяной коктейль. Ожидается что этот продукт может стать очень популярным среди любителей вечеринок на природе.
[гостья вечеринки]:
«Я пробовала эти коктейли раньше, и они мне нравятся. При такой погоде это лучший вариант, потому что очень жарко, а коктейль освежает».
Внешне напоминающий эскимо на палочке, такой коктейль содержит 11% алкоголя. Предлагают шесть его видов. Среди них клубничный коктейль, коктейль из манго, джин с тоником и другие.
[гость вечеринки]:
«Это творческий подход. Идеально подходит для лета, мне нравится».
Создатели такого напитка говорят, что используют только свежие продукты.
[Феликс Ридерер, представитель компании]:
«У нас своё производство в Берлине. Это означает, что всё делается вовремя, и всё свежее. Ингредиенты, которые мы используем тоже свежие».
Пятнадцать таких коктейлей на палочке на веб-сайте компании стоят около 45 евро.