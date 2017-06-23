23 июня 2017

Футбол помогает индийским девочкам обрести уверенность в себе

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Ещё не рассвело, а эти индийские девчонки из небольшой деревни в штате Джаркханд, уже едут играть в футбол. Такую возможность им дала благотворительная организация YUWA. Её цель – через спорт увлечь девочек и девушек учёбой. Помимо футбола им преподают родной и иностранные языки, а также другие предметы.

[Франц Гастлер, основатель организации YUWA]:
«Мы стараемся положительно влиять на девочек, чтобы они обрели внутреннюю силу и уверенность в себе, чтобы получили образование и полюбили жизнь. Хотим поддержать их жажду знаний, помочь им сформировать собственное мнение и научиться лидерским качествам».

Многих девочек в Индии родители выдают замуж совсем юными, чтобы облегчить материальное бремя семьи. Однако, получив образование, они могут найти работу и избежать такой судьбы.

Некоторые девочки и девушки, научившись играть в футбол, сами становятся тренерами и начинают зарабатывать. Благодаря этому оплачивают учёбу свою и своих сестёр.

[Сунита Кумари, воспитанница клуба организации YUWA]:
«У каждого человека есть права. Девочки не обязаны лишь сидеть дома, заниматься хозяйством и никуда не выходить. У них есть право учиться, выходить на улицу, делать, что хочется, и выбирать, чем заниматься в будущем».

Тренировки проходят каждый день. Спортивную форму закупает благотворительная организация.

[Шитал Торро, воспитанница клуба организации YUWA]:
«Организация YUWA вдохновила многих. Девушкам часто приходится постоять за себя, поскольку родители не позволяют им ходить в школу или не разрешают играть в футбол. Но в нашей деревне теперь многие играют и из соседних деревень тоже. Думаю, ещё много девушек присоединится».

Организация YUWA основана восемь лет назад. В 2015-м при ней открылась школа для девочек. Её посещают примерно 80 учениц. Ну а играть в футбол приходят все 300. Некоторые из них побывали на соревнованиях в разных городах Индии и даже ездили в Испанию.

[Франц Гастлер, основатель организации YUWA]:
«Теперь мы хотим построить школу-интернат и футбольный центр. Это поможет местным девушкам стать лидерами своих общин, своей страны и хорошо подготовиться для учёбы в университетах».

Организация также проводит семинары по обучению здоровому образу жизни. Существует она на пожертвования и субсидии.

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