24 июня 2017

Пчёлы-беженцы поселились у штаб-квартиры ООН

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На северной лужайке у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке встречают новых обитателей. Это три колонии итальянских пчёл. Поселили их здесь в рамках экологической кампании ООН.

Председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питер Томсон посетил новосёлов и проверил ульи.

[Питер Томсон, председатель 71 сессии Генассамблеи ООН]:
«Мы очень рады их принимать, поскольку в этом году нацелены на экологию, и наша кампания во многом посвящена биоразнообразию, здоровому образу жизни, бережному обращению с природой и её равновесию. Пчёлы во всём мире погибают. Непонятно — почему, но, большую роль в этом играет изменение климата. Нам нужно ценить то, что треть всей еды, которую мы потребляем, появляется благодаря пчёлам и другим насекомым-опылителям».

Основатель организации «Пчёлы без границ» объяснил, почему этих насекомых называют пчёлами-беженцами.

[Эндрю Коте, основатель организации «Пчёлы без границ»]:
«Когда королева покидает улей, она забирает с собой от трети до половины пчёл. Но, когда они улетают, то новый дом находят не всегда. То есть часто их нужно спасать. Их нужно собирать и помещать в новый дом. То есть для пчёл это лотерея».

Мёд из этих ульев будут выкачивать и продавать в сувенирном магазине ООН. А выручку от продажи направят на поддержку подобных пасек по всему миру.

[Эндрю Коте, основатель организации «Пчёлы без границ»]:
«Я делаю это, чтобы показать, что я якобы проверяю качество. На самом деле я просто люблю его есть».

Семья Эндрю Коте занимается пчеловодством уже четвёртое поколение. Она главный спонсор организации «Пчёлы без границ».

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