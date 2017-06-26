Чилийское котокафе подыскивает хозяев бездомным кошкам

Насладиться чашечкой кофе и обществом ласковых кошек предлагает котокафе в чилийской столице Сантьяго. Кошки здесь – разных пород и окраски, но все спокойные и доброжелательные.

Этих животных нашли на улице, отмыли и подлечили, а затем поселили в кафе. Теперь владельцы заведения надеются, что у спасённых кошек появятся новые хозяева.

[Каролина Корраль, совладелица кошачьего кафе]:

«Нужно было найти какое-то место встречи людей с кошками, где можно показать, какие это чистоплотные животные, что они могут легко привыкнуть к любому дому».

Для пушистых обитателей кафе созданы наилучшие условия. Здесь посетители могут в непринуждённой обстановке пообщаться с кошками, взять их на руки или поиграть с ними. Во время такого общения кому-то может приглянуться одно из животных.

А вот этой маленькой посетительнице и её маме понравились сразу два кота. На радость девочке, они заберут домой обоих.

[посетительница кафе]:

«Я люблю кошек, всегда хотела завести кошку, даже когда была ещё маленькой. И теперь это случилось».

Кафе работает совместно с благотворительным фондом, который занимается спасением кошек.

Первое кошачье кафе открылось на Тайване 19 лет назад, затем – в Японии. Через несколько лет тенденция пришла и в Европу. Там первое котокафе открыли россияне.