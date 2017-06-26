26 июня 2017

Лесные пожары в Испании: более 1500 человек эвакуированы

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Масштабные пожары охватили леса в муниципалитете Могер на юге Испании. Огонь вспыхнул вечером в субботу. И уже ночью власти эвакуировали людей. Более 1500 человек покинули свои дома, а также гостиницы и кемпинги.

[житель Могера]:
«Мы увидели огонь в той стороне, он приближался. Нам сказали, что надо уходить. Мы в спешке бежали в чём есть. Из отеля тоже всех эвакуировали. Сплошной хаос был».

[житель Могера]:
«Огонь заметили около девяти вечера, а уже в полночь приехали полицейские и попросили покинуть дома. Жена спала, а я только вернулся от дочери. Пришлось уходить».

К 11 часам утра в воскресенье в небо поднялись одиннадцать самолётов и десять вертолётов. Они тушат огонь с воздуха. В операции также задействованы десятки наземных транспортных средств. Ситуацию осложняет жара и постоянно меняющийся ветер.

Пламя угрожает Национальному парку Доньяна. С 94-года он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В заповеднике обитают редкие животные.

Между тем, власти автономного сообщества Андалусия сообщают: погода стала благоприятнее.

[Роса Агилар, представитель МВД Андалусии]:
«Мы просим людей сохранять спокойствие. Операция продолжается. Сейчас ветер стал благоприятнее, но мы не ослабим усилий. Безопасность – наш приоритет».

По данным экстренных служб, около 750 человек временно размещены в спортивных центрах. Некоторым жителям разрешили вернуться домой. О пострадавших или погибших не сообщается. Причина пожара пока не установлена.

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