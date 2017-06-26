Оползень в Китае: более 90 остаются пропавшими без вести

Надежды найти выживших в результате схода оползня в китайской провинции Сычуань почти не осталось.

Трагедия произошла утром в субботу в уезде Маосянь в районе деревни Синьмо. Огромной массой земли и камней накрыло около 50 жилых домов. Пока найдены тела 25 человек. Более 90 числятся пропавшими без вести.

[Лян Юйбай, житель соседней деревни]:

«Почти рассвело, я был дома. Я вышел и встал на открытом месте. Оставался там часов 5. Был сильный грохот».

Троих человек – семью с ребёнком – удалось найти живыми через несколько часов после оползня.

В раскопках используют тяжелую технику. Многие родственники пропавших людей уже не надеются услышать хорошие новости.

[родственница пропавших без вести]:

«Эти спасательные работы бесполезны. Проку нет от таких раскопок. Они повредят тела, не нужно копать».

Помощь в ликвидации последствий трагедии предложил Китаю Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш.

Сычуань – та самая провинция, где в 2008 году в результате мощного землетрясения погибло около 70 тысяч человек.