Тереза Мэй поддержала эвакуацию многоэтажек в Лондоне

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:

«В этих квартирах в районе Камден проблема была не только с облицовкой. Там обнаружили ряд нарушений. Пожарные службы сказали, что там небезопасно, поэтому местные власти начали действовать».

Около 4000 жителей пяти многоэтажек на севере Лондона эвакуировали из-за того, что дома не отвечали стандартам пожарной безопасности. Многие недовольны. Они говорят, что реакция властей на пожар в Grenfell Tower преувеличена, и что проверять безопасность домов нужно было раньше. Однако премьер-министр Тереза Мэй поддержала эвакуацию.

В пожаре в Grenfell Tower погибло не менее 79 человек. Как выяснилось, огонь распространился по 24-этажному дому с молниеносной скоростью из-за материала, который использовали в облицовке.

[Джорджия Гаулд, председатель совета района Камден]:

«Я была тут всю ночь. Очевидно, люди в стрессовом состоянии, некоторые раздражены, некоторые напуганы. Эмоции зашкаливают: люди плакали передо мной, кричали на меня, обнимали меня. Главное – персональный подход. Здесь работают социальные службы, оказывают поддержку. Они пытаются донести, что мы делаем это ради их безопасности».

Министр по делам общин и местного самоуправления Великобритании рассказал, какие проблемы обнаружили в эвакуированных высотках.

[Саджид Джавид, министр по делам общин Великобритании]:

«Они обнаружили проблему с облицовкой, и это – реальная проблема. Но также были другие нарушения. Например, газовые трубы плохо изолированы, отсутствуют пожарные выходы, над дверями фанера. То есть очень много нарушений. Вот почему в Камден ситуация особая, они решили провести эвакуацию».

Людей переместили во временные центры проживания. В основном, это большие помещения вроде спортивных центров с надувными матрасами. Многие недовольны, что об эвакуации не сообщили заранее.

[эвакуированная жительница многоэтажки]:

«Я рада, что они это сделали, но считаю, что выполнили они всё очень неправильно. Сначала нужно было всё хорошо организовать, а потом уже выводить людей на улицы. Не думаю, что после эвакуации они будут за нами следить, а вот я буду пристально следить за Камден, уж поверьте мне». [эвакуированный житель многоэтажки]:

«Нам пока некуда идти. Говорят, что людей эвакуировали в район Хакни, в другие места, отели. Но я ничего не знаю, вообще не понимаю, что происходит». [местная жительница]:

«Люди должны были принять решение за несколько минут, понять, как собрать вещи, что взять с собой, что им может пригодиться в неопределённый период времени».

Как ожидается, на устранение всех нарушений в домах властям потребуется около четырёх недель.