Тереза Мэй поддержала эвакуацию многоэтажек в Лондоне

[Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании]:
«В этих квартирах в районе Камден проблема была не только с облицовкой. Там обнаружили ряд нарушений. Пожарные службы сказали, что там небезопасно, поэтому местные власти начали действовать».
В пожаре в Grenfell Tower погибло не менее 79 человек. Как выяснилось, огонь распространился по 24-этажному дому с молниеносной скоростью из-за материала, который использовали в облицовке.
[Джорджия Гаулд, председатель совета района Камден]:
«Я была тут всю ночь. Очевидно, люди в стрессовом состоянии, некоторые раздражены, некоторые напуганы. Эмоции зашкаливают: люди плакали передо мной, кричали на меня, обнимали меня. Главное – персональный подход. Здесь работают социальные службы, оказывают поддержку. Они пытаются донести, что мы делаем это ради их безопасности».
Министр по делам общин и местного самоуправления Великобритании рассказал, какие проблемы обнаружили в эвакуированных высотках.
[Саджид Джавид, министр по делам общин Великобритании]:
«Они обнаружили проблему с облицовкой, и это – реальная проблема. Но также были другие нарушения. Например, газовые трубы плохо изолированы, отсутствуют пожарные выходы, над дверями фанера. То есть очень много нарушений. Вот почему в Камден ситуация особая, они решили провести эвакуацию».
Людей переместили во временные центры проживания. В основном, это большие помещения вроде спортивных центров с надувными матрасами. Многие недовольны, что об эвакуации не сообщили заранее.
[эвакуированная жительница многоэтажки]:
«Я рада, что они это сделали, но считаю, что выполнили они всё очень неправильно. Сначала нужно было всё хорошо организовать, а потом уже выводить людей на улицы. Не думаю, что после эвакуации они будут за нами следить, а вот я буду пристально следить за Камден, уж поверьте мне».
[эвакуированный житель многоэтажки]:
«Нам пока некуда идти. Говорят, что людей эвакуировали в район Хакни, в другие места, отели. Но я ничего не знаю, вообще не понимаю, что происходит».
[местная жительница]:
«Люди должны были принять решение за несколько минут, понять, как собрать вещи, что взять с собой, что им может пригодиться в неопределённый период времени».
Как ожидается, на устранение всех нарушений в домах властям потребуется около четырёх недель.