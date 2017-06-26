Взрыв бензовоза в Пакистане: не менее 146 погибших

[Амджад Хаттак, командир объединения армии]:

«На место прибыли вертолёты. Всех, кто был в критическом состоянии, отправили из Бахавалпура в ожоговые центры городов Мултан и Кхариян».

Десятки пострадавших в результате взрыва бензовоза в Пакистане доставили в больницы. Среди них — женщины и дети. Погибших в результате трагедии — не менее 146.

Авария произошла в воскресенье в городе Бахавалпур. Бензовоз, ехавший по трассе на большой скорости, перевернулся. У него пробило колесо, и водитель, скорее всего, не справился с управлением. После этого на дорогу полилось топливо. В баке было 26 тысяч литров.

Местные жители бросились собирать бензин в ёмкости. Полиция пыталась людей оттеснить, однако они целыми семьями, включая детей, продолжали оставаться у места аварии.

Что стало источником искры — пока сказать сложно. Как предполагается, взрыв произошёл из-за того, что на месте разлива топлива кто-то курил.

Тела некоторых так сильно обгорели, что опознать их удастся только с помощью ДНК-тестов.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф прервал свой визит в Лондон.

Дороги страны считаются очень опасными. Водители часто нарушают правила, а сами машины нередко в плохом состоянии.