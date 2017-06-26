Марафон в Греции: от подножия Олимпа – к обители Зевса

Традиционный Олимпийский марафон в 14-й раз прошёл в Греции. Почти 800 спортсменов из разных стран начали забег у подножия Олимпа ранним утром.

Впереди дистанция – 44 километра. Марафонцам предстоит тот же путь, который проделывали паломники в древности. Они поднимались на Олимп, чтобы поклониться Зевсу и другим богам. Согласно древнегреческой мифологии, эти боги жили на вершине священного Олимпа, поэтому их часто называли олимпийцами.

Первые шесть километров дистанции пролегают по асфальту – мимо полей и небольших посёлков. Потом трасса уходит в горы. Спортсмены бегут по лесной тропинке, поднимаясь всё выше к обители богов.

Горы встречают каменистой тропой. Изнуряющая жара для многих – испытание. Марафонцев в пути подбадривают болельщики.

И вот первый победитель среди мужчин. Это испанец Артис Эхеа. 44 километра он пробежал за 4 часа, 24 минуты и 26 секунд.

Среди женщин первой финиширует спортсменка из Нидерландов Рагна Дебатс. Ей дистанция покорилась за 5 часов, 18 минут и 20 секунд.