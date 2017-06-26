26 июня 2017

В Берлинский зоопарк прибыли две большие панды

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В аэропорт столицы Германии из китайского заповедника в Чэнду прибыли две большие панды. Это новые питомцы Берлинского зоопарка.

[Андреас Книрим, директор Берлинского зоопарка]:
«Для нас они главные, очень важные животные. Они едят только бамбук, у них чёрно-белый окрас и такие пушистые уши, какие только можно представить. К счастью, эти животные очень скромные, и не догадываются, что они звёзды».

Новых питомцев сразу показали прессе. Это трёхлетняя самочка Мэн-Мэн и шестилетний самец по кличке Цзяо Цин. Перелёт, видимо, дался им нелегко, и один из медведей проявил агрессивность.

Большие панды проведут в зоопарке 15 лет. На такой срок сдал их в аренду Китай. Каждый год аренды стоит миллион долларов за животное.

Берлинский зоопарк подготовился к встрече медведей с особой тщательностью. Панды будут жить в новом вольере с искусственным водоёмом и деревьями.

Предыдущий чёрно-белый медведь жил в столичном зоопарке до 2012 года. Его звали Бао-Бао.

Большие панды обитают в Сычуани и Тибете. Они считаются символом Китая, а также – Всемирного фонда дикой природы.

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