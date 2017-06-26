Обновлённые кости мамонта выставили на ЖД-станции в Брюсселе

На брюссельском южном ЖД-вокзале появилась вот такая витрина. Здесь пассажиры снова смогут увидеть кости настоящего мамонта, который жил в период Плейстоцена около 30 тысяч лет назад.

Кости обнаружили здесь же в 80-х годах прошлого века при строительстве станции. Некоторые в течение более 30 лет выставляли на обозрение в здании вокзала. Но со временем стало понятно, что останки разрушаются.

Учёные из Королевского бельгийского института естественных наук забрали кости, чтобы восстановить. Теперь же обновленные останки снова представили публике. При этом некоторые кости, например, бедренная, выставляют впервые.

За археологическими находками красуется изображение мамонта в реальную величину.

[Кателийн де Кесел, дизайнер выставки]:

«Для Брюсселя это очень большая станция. Сюда прибывает много международных поездов. Надеюсь, обновлённый мамонт привлечёт внимание. Эти прекрасные останки снова выставили вместе. Надеюсь, люди заинтересуются и, возможно, посетят наш музей».

Археологический музей Брюсселя надеется, что экспозиция привлечёт внимание к богатому археологическому прошлому страны. Здесь нашли неожиданно много останков мамонтов и динозавров.

Палеонтологи говорят, что мамонты – это прародители современных слонов. Они жили на территориях современных Европы, Северной Америки и Северной Азии.

[Митье Гермонпре, палеонтолог]:

«Мамонтов обнаруживали в Бельгии больше всего в XIX веке во время строительства дорог. Их находили, когда люди просто копали лопатами. В XX веке их также продолжали находить».

В Институте естественных наук представлены полные скелеты. Большинство на 90% состоят из настоящих останков.

Коллекция включает знаменитые скелеты игуанодонтов. Около 30 было обнаружено в 80-х годах XIX века в районе города Берниссар на границе с Францией.

Игуанодонты – растительноядные животные огромных размеров. Они появились около 160 миллионов лет назад. На выставке они представлены на двух лапах, хотя учёные уже выяснили, что они ходили на четырёх.