Молодой изобретатель меняет жизнь людей, делая дешёвые протезы

[Каори Мисуэ, школьница]:

«Я попросила, чтобы она была как «Холодное сердце», но получила в таких цветах и теперь я как Чудо-женщина».

На уроке по художественному творчеству в Буэнос-Айресе 8-летняя аргентинка Каори показывает, что может делать благодаря своему новому протезу. Девочка родилась без пальцев. О том, чтобы кататься на велосипеде или прыгать через скакалку, даже и не мечтала. Но теперь всё изменилось, ведь у неё появилась рука в супергеройских цветах.

Протез девочка получила благодаря аргентинскому студенту Хино Тубаро. 21-летний молодой человек основал проект под названием «Конечности». Он печатает все детали на 3D-принтерах. Благодаря ему сотни аргентинских детей получили возможность самостоятельно играть в мяч, учиться или рисовать.

[Хино Тубаро, студент-изобретатель]:

«Когда я был совсем маленьким, я разбирал дома всё, что находил, все электроприборы. Я делал это ножом или, если получалось, шуруповёртом. Представьте, пяти-шестилетний малыш ходит по дому с горячим ножом (я нагревал его на плите) и режет всё подряд, например, гладильную доску. Я подумал: «Ого, я могу разрезать мамину доску на кусочки и сделать что-то новое»».

Родители Хино не останавливали. Наоборот, записали в клуб электромехаников.

Со временем молодой изобретатель начал получать награды. Его похвалил даже бывший президент США Барак Обама.

[Барак Обама, бывший президент США]:

«Хино – яркий пример. Когда он был подростком, то изучал работу 3D-принтеров в Национальном молодёжном научном лагере в Западной Вирджинии. Его он посетил через посольство США. Там он изучил последние технологии. Когда он вернулся в Аргентину, то стал сооснователем компании, которая использовала эти знания. К нему обратилась женщина, которой нужен был протез для её сына Филипе. Обычно в США такие протезы стоят десятки тысяч долларов. Через несколько недель Фелипе уже смог ездить на велосипеде и ловить рыбу. С тех пор более тысячи аргентинцев обратились к Хино за помощью».

Стоят протезы изобретателя не десятки тысяч, а несколько десятков или сотен долларов каждый. Лучшая благодарность – восхищённые отзывы людей.

[мама Каори Мисуэ]:

«К мой дочке подошли двое детей. Они были в восторге, глядя на протез, спрашивали, что это. Они даже просили его померять. Они были в полном восторге, хотя на самом деле устройство достаточно простое. Протезы Хино позволяют детям почувствовать себя супергероями». [Пабло Пелаес, трубач]:

«Просто счастье. Этот протез на самом деле принёс мне много счастья, согрел душу. Удивительно, что технологии помогают достичь такого».

Хино надеется, что в будущем сможет помочь ещё большему числу людей. Пока время его ограничено, ведь он продолжает учиться.