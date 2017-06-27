Потребительский спрос и экспорт Германии продолжают поддерживать экономику

[Клаус Вольрабе, эксперт Института экономических исследований]:

«Индекс делового климата IFO на июнь побил рекорд предыдущего месяца. Никогда со времени объединения экономика Германии не проявляла себя так хорошо, по крайней мере, согласно нашему опросу».

Потребительский спрос в Германии остаётся главным двигателем экономического роста. Об этом сообщил эксперт IFO — Института экономических исследований. По его словам, есть хорошие условия для увеличения объёмов экспорта.

Как ожидается, во втором квартале темпы роста экономики достигнут 0,7%.

[Клаус Вольрабе, эксперт Института экономических исследований]:

«Важный фактор повышения индекса делового климата до нового рекорда – это торговля. Немецкие потребители продолжают ходить за покупками. И всё это происходит на фоне того, что немецкие компании продолжают нанимать людей, и этому тренду не видно конца и края».

При этом он отметил, что компании находятся в достаточно расслабленном состоянии, поскольку ни один из негативных факторов, включая «брексит» или обещания Дональда Трампа, пока не оказали влияния.

В целом, ситуация в экономике еврозоны выглядит более стабильной. Есть надежды на плавный «брексит».

Единственное, что беспокоит экономистов, — сокращение инвестиций. Немецкие компании пока предпочитают выплачивать дивиденды.