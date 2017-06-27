27 июня 2017

Потребительский спрос и экспорт Германии продолжают поддерживать экономику

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Потребительский спрос в Германии остаётся главным двигателем экономического роста. Об этом сообщил эксперт IFO — Института экономических исследований. По его словам, есть хорошие условия для увеличения объёмов экспорта.

[Клаус Вольрабе, эксперт Института экономических исследований]:
«Индекс делового климата IFO на июнь побил рекорд предыдущего месяца. Никогда со времени объединения экономика Германии не проявляла себя так хорошо, по крайней мере, согласно нашему опросу».

Как ожидается, во втором квартале темпы роста экономики достигнут 0,7%.

[Клаус Вольрабе, эксперт Института экономических исследований]:
«Важный фактор повышения индекса делового климата до нового рекорда – это торговля. Немецкие потребители продолжают ходить за покупками. И всё это происходит на фоне того, что немецкие компании продолжают нанимать людей, и этому тренду не видно конца и края».

При этом он отметил, что компании находятся в достаточно расслабленном состоянии, поскольку ни один из негативных факторов, включая «брексит» или обещания Дональда Трампа, пока не оказали влияния.

В целом, ситуация в экономике еврозоны выглядит более стабильной. Есть надежды на плавный «брексит».

Единственное, что беспокоит экономистов, — сокращение инвестиций. Немецкие компании пока предпочитают выплачивать дивиденды.

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