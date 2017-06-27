В Монголии впервые в истории не выбрали президента в первом туре

В понедельник в Монголии состоялись президентские выборы, седьмые по счёту. Из трёх кандидатов никто не смог преодолеть 50-процентного барьера. Это означает, что в стране впервые в истории состоится второй тур.

Наибольшее число голосов набрал кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Он бывший дзюдоист и самбист, также работал художником в комитете изобразительных искусств. В разные годы был депутатом и занимал министерские должности.

Баттулга заручился поддержкой 38% избирателей.

Два других кандидата — председатель парламента Монголии Миеэгомбын Энхболд от правящей партии и Сайнхуугийн Ганбаатар от Народно-революционной партии.

[Содном Церен, глава ЦИК Монголии]:

«Согласно законодательству, два кандидата, которые получат больше всего голосов, выходят во второй тур выборов. Тот из двух, кто получит больше голосов, будет избран президентом Монголии».

Соперником Халтмаагийна Баттулги во втором туре станет спикер парламента. Он набрал около 30% голосов избирателей.

Мнения граждан Монголии по поводу результатов разделились.

[избиратель]:

«Я доволен результатом. Большинство голосовало за Баттулгу». [избирательница]:

«Во время кампании звучало много обвинений в коррупции и шантаже. Возможно, некоторые обвинения небезосновательные. Не могли же их полностью сфабриковать». [избирательница]:

«Я немного разочарована. Надеялась, что победит один кандидат. Но этого не случилось».

Второй тур президентских выборов пройдёт 9 июля.