В Колумбии продолжают искать пассажиров затонувшего туристического судна

В Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы на месте трагедии с туристическим судном. Подтверждена гибель семерых человек. Более десяти числятся пропавшими без вести.

Четырёхпалубный паром затонул в воскресенье. Это произошло в водохранилище, в нескольких сотнях метров от берега города Гуатапе на севере страны. На борту было 170 человек.

[Дуван Уррего, выживший]:

«Я услышал взрыв, и судно начало крениться. Потом в него стала заливаться вода. Прошло всего секунд 30. Мы пытались выбраться, но угол наклона не позволял. Вода начала заполнять второй уровень, потом дошла до третьего. Не знаю, как у меня это получилось, но я схватил друга за волосы и начал плыть изо всех сил. При этом я ничего не видел. Очнулся я в маленькой лодке».

Судно ушло под воду в считанные минуты. На помощь быстро подоспели местные рыбаки, туристические лодки и люди на гидроциклах. Благодаря этому около 140 человек удалось спасти.

Родственники жертв и пропавших без вести собрались у местного медицинского института в ожидании вестей.

[Каролина Паласио, дочь пропавшего без вести]:

«Папина жена позвонила нам в 4 вечера и сказала, что они были на затонувшем судне. Когда они сообразили, что что-то произошло, воды было уже по грудь. Он пытался помочь раненой женщине, но не мог. Потом его жена нашла спасательный жилет, дала ему, но он не смог надеть. Потом она потеряла папу из виду. Она выбралась и пыталась позвать кого-то на помощь, но его не могли найти».

Что именно послужило причиной трагедии — до сих пор неизвестно.

[Дуван Уррего, выживший]:

«Нам не дали спасательных жилетов. Думаю, там был какой-то технический сбой».

Как сообщил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, переполнено судно не было и крушение произошло не из-за перегрузки.

Капитана судна допрашивают. В том числе, пытаются выяснить, почему пассажирам не выдали спасательных жилетов.

Местные жители также сообщили, что несколько месяцев назад с этим судном уже возникали проблемы, но потом его починили и снова отправили в плавание.