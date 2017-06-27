Генеральный прокурор Бразилии обвинил Темера во взяточничестве

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот выдвинул обвинение во взяточничестве против президента Мишела Темера. Это обвинение он направил в Федеральный верховный суд.

Согласно бразильским законам, президент обладает частичной неприкосновенностью. Начать судебное расследование в отношение него может только Верховный суд. Но он также должен получить разрешение нижней палаты Конгресса. Если это произойдёт, то впервые в истории Бразилии суд предъявит обвинение действующему главе государства.

По данным прокуратуры, Мишел Темер получил через посредника взятку в размере 152 тысяч долларов. Эти деньги заплатил крупный бразильский бизнесмен.

Ожидается, что за этим обвинением последуют и другие. Генпрокуратура подозревает непопулярного президента и в других преступлениях, связанных со взятками, налоговыми и банковскими махинациями и другими правонарушениями.

Для начала судебного разбирательства в отношении Темера необходимо набрать две трети голосов в нижней палате Конгресса. Однако более половины депутатов принадлежат политическим партиям, которые входят в правящую коалицию. Они могут заблокировать процесс против президента.

В противном случае Темеру официально предъявят обвинение и отстранят от должности на 180 дней. Если его признают виновным, то он покинет пост президента. Если оправдают, то – вернётся к своим обязанностям.

Ни сам Темер, ни его адвокат не прокомментировали произошедшее. Ранее президент заявлял, что не причастен ни к каким преступлениям. В мае в Бразилии разгорелся коррупционный скандал после того, как двое крупных предпринимателей передали в Верховный суд страны аудиозапись. На ней Темер просит подкупить бывшего спикера нижней палаты Конгресса.

Напомним, Мишел Темер занял пост президента после импичмента Дилме Русеф. Её сначала отстранили от должности по обвинениям в коррупции. А в августе прошлого года сенаторы большинством голосов поддержали импичмент.