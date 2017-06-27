27 июня 2017

Впервые караулом у Букингемского дворца командовала женщина

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Впервые в истории Великобритании женщина приняла командование караулом, который охраняет Букингемский дворец в Лондоне. Этой чести удостоилась капитан армии Канады Меган Куто. Говорит, для неё это стало неожиданностью, в то же время она счастлива.

[Меган Куто, капитан армии Канады]:
«Мне очень приятно быть наравне с сослуживцами. Любой из них с радостью принял бы командование караулом. Поэтому для меня большая честь, что такую возможность предоставили мне – женщине».

24-летняя Куто прибыла в Великобританию с батальном лёгкой пехоты принцессы Патриции. Канадские военнослужащие участвуют в праздничных мероприятиях, посвящённых 150-летию Канады.

Посмотреть на церемонию смены караула у Букингемского дворца ежедневно стекаются тысячи туристов. Такие церемонии проводятся здесь с апреля по август.

В Букингемском дворце располагается официальная лондонская резиденция британских монахов. Охраняет его Придворная дивизия, которая состоит из полка гвардейской пехоты и Королевского конно-гвардейского полка.

Канадский полк лёгкой пехоты принцессы Патриции назван в честь Патриции Коннаутской – внучки британской королевы Виктории.

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