Впервые караулом у Букингемского дворца командовала женщина

[Меган Куто, капитан армии Канады]:
«Мне очень приятно быть наравне с сослуживцами. Любой из них с радостью принял бы командование караулом. Поэтому для меня большая честь, что такую возможность предоставили мне – женщине».
24-летняя Куто прибыла в Великобританию с батальном лёгкой пехоты принцессы Патриции. Канадские военнослужащие участвуют в праздничных мероприятиях, посвящённых 150-летию Канады.
Посмотреть на церемонию смены караула у Букингемского дворца ежедневно стекаются тысячи туристов. Такие церемонии проводятся здесь с апреля по август.
В Букингемском дворце располагается официальная лондонская резиденция британских монахов. Охраняет его Придворная дивизия, которая состоит из полка гвардейской пехоты и Королевского конно-гвардейского полка.
Канадский полк лёгкой пехоты принцессы Патриции назван в честь Патриции Коннаутской – внучки британской королевы Виктории.