Мексика будет защищать мигрантов после ужесточения законов в Техасе

Мексика уважает американские законы, но она также увеличит количество мест в США, где граждане страны смогут получить юридическую помощь консульства. Об этом объявил замминистра иностранных дел Мексики по Северной Америке Карлос Сада.

Своё заявление он сделал на фоне ужесточения миграционных законов в американском Техасе, штате с наиболее протяжённой границей между США и Мексикой. Полиции разрешили спрашивать людей об их миграционном статусе.

[Карлос Сада, замглавы МИД Мексики по Северной Америке]:

«Мы уважаем американские законы, но мы также следим, чтобы власти не нарушали правовых процедур. Самое главное, чтобы наши люди чувствовали защиту. Вот почему мы предприняли дополнительные действия».

Закон, который поддержали республиканцы, вступит в силу в Техасе 1 сентября. Он первый в своём роде со времени вступления в должность президента Дональда Трампа. Как ожидается, он поможет бороться с нелегальной миграцией в так называемых городах-убежищах.

[Карлос Сада, замглавы МИД Мексики по Северной Америке]:

«Такие ситуации, без сомнения, криминализируют миграционный феномен ещё сильнее, в добавок к распоряжениям, которые Дональд Трамп издал несколько месяцев назад».

Согласно закону, главам полиции, шерифам и пограничникам будут грозить тюремные сроки, если те откажутся сотрудничать с иммиграционными органами. Полицейские также получили право во время правомерного ареста спрашивать человека о его миграционном статусе.

В настоящее время в США есть ряд городов-убежищ, включая Техас, где нелегалов не преследуют за нарушение миграционного законодательства. Дональд Трамп ранее называл такие города бедствием для США.