На Кипре раскапывают уникальную 2000-летнюю мозаику

Кипрские археологи продолжают раскопки уникальной древней мозаики. Её обнаружили ещё в 1938 году в 20 километрах от Никосии на территории деревни Акаки. Однако работы здесь начались лишь несколько лет назад.

Учёные оценивают возраст напольной мозаики примерно в 2000 лет. На ней изображены гонки на колесницах. Они были очень популярны в Древней Греции и Римской империи. Археологи говорят, такая находка – большая редкость.

[Фрайни Хаджикристофи, археолог]:

«Чаще встречаются отдельные изображение коня или колесницы, которые участвовали в скачках. Однако нам известны пока только девять мозаик со сценами самих гонок. Таким образом, кипрская мозаика, принадлежащая эпохе Римской империи, стала десятой».

Мозаика – 26 метров длиной. Сохранилась очень хорошо, повреждений почти нет. Чей дом она украшала, ещё предстоит выяснить.

[Фрайни Хаджикристофи, археолог]:

«Можно предположить, что это была вилла местного богатого жителя. Но по мере раскопок, когда у нас появится больше исторических находок, мы узнаем об этом больше».

Раскопки редкой мозаики идут с 2013-го. По словам археологов, они продолжатся ещё несколько лет. Потом территорию откроют для посетителей.