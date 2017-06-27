Первая книга о Гарри Поттере отметила 20-летний юбилей

20 лет прошло со дня выхода в свет первой книги о маленьком волшебнике Гарри Поттере. Но энтузиазм поклонников магической истории не угас до сих пор. Остроконечные шляпы, волшебные палочки и летающие мётлы давно стали их неотъемлемыми атрибутами.
На станции King’s Cross в Лондоне в понедельник было особенно многолюдно возле таблички Платформа 9-3/4. На платформе с таким необычным номером юный Гарри сел в волшебный поезд, который отвёз его в школу магии.
Первая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована 26 июня 1997 года.
Ажиотаж — и в магазине Гарри Поттера, где продаётся сувенирная продукция.
[Клара Карсон, фотограф магазина]:
«Я сама поклонница, так что очень приятно быть с людьми, которые с тобой на одной волне. А ещё здорово, что увлекаются этим все: и дети, и люди моего возраста, и постарше. Думаю, Гарри Поттер важен для многих, хотя и прошло уже 20 лет».
В общей сложности Джоан Роулинг написала семь романов о волшебнике Гарри. Книги продают миллионами экземпляров, и они вошли в список литературных бестселлеров.
[Стивен Хаскинс, поклонник книг о Гарри Поттере]:
«Это книга объединяет людей, создаёт целый мир и силу, которую даже сложно описать словами. Прошло уже 20 лет, а мы всё ещё чувствуем ту же связь».
Компания Warner Bros. также сняла серию из восьми фэнтези-фильмов по книгам. Она занимает второе место в списке самых прибыльных серий.
[Мэй Вебстер, поклонница книг о Гарри Поттере]:
«Удивительно, что люди читают книгу уже так долго. Мне она тоже очень нравится. Когда её прочитала, подумала, что это что-то новое. Даже представить не могла, что ей уже 20 лет».
[Джош Эдвардс, поклонник книг о Гарри Поттере]:
«Гарри Поттер занимает важное место в моей жизни, потому что он изменил мою жизнь. Благодаря ему я выбрал образование в университете, сформировался как личность, он помог мне стать актёром, и благодаря ему у меня появились удивительные друзья».
Во всём мире было продано более 450 миллионов книг о Гарри Поттере. Романы перевели на 79 языков.