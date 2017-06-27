27 июня 2017

Первая книга о Гарри Поттере отметила 20-летний юбилей

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20 лет прошло со дня выхода в свет первой книги о маленьком волшебнике Гарри Поттере. Но энтузиазм поклонников магической истории не угас до сих пор. Остроконечные шляпы, волшебные палочки и летающие мётлы давно стали их неотъемлемыми атрибутами.

На станции King’s Cross в Лондоне в понедельник было особенно многолюдно возле таблички Платформа 9-3/4. На платформе с таким необычным номером юный Гарри сел в волшебный поезд, который отвёз его в школу магии.

Первая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована 26 июня 1997 года.

Ажиотаж — и в магазине Гарри Поттера, где продаётся сувенирная продукция.

[Клара Карсон, фотограф магазина]:
«Я сама поклонница, так что очень приятно быть с людьми, которые с тобой на одной волне. А ещё здорово, что увлекаются этим все: и дети, и люди моего возраста, и постарше. Думаю, Гарри Поттер важен для многих, хотя и прошло уже 20 лет».

В общей сложности Джоан Роулинг написала семь романов о волшебнике Гарри. Книги продают миллионами экземпляров, и они вошли в список литературных бестселлеров.

[Стивен Хаскинс, поклонник книг о Гарри Поттере]:
«Это книга объединяет людей, создаёт целый мир и силу, которую даже сложно описать словами. Прошло уже 20 лет, а мы всё ещё чувствуем ту же связь».

Компания Warner Bros. также сняла серию из восьми фэнтези-фильмов по книгам. Она занимает второе место в списке самых прибыльных серий.

[Мэй Вебстер, поклонница книг о Гарри Поттере]:
«Удивительно, что люди читают книгу уже так долго. Мне она тоже очень нравится. Когда её прочитала, подумала, что это что-то новое. Даже представить не могла, что ей уже 20 лет».

[Джош Эдвардс, поклонник книг о Гарри Поттере]:
«Гарри Поттер занимает важное место в моей жизни, потому что он изменил мою жизнь. Благодаря ему я выбрал образование в университете, сформировался как личность, он помог мне стать актёром, и благодаря ему у меня появились удивительные друзья».

Во всём мире было продано более 450 миллионов книг о Гарри Поттере. Романы перевели на 79 языков.

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