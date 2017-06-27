Шведский стартап «спасает» непроданные фрукты

[Сесилия Ларссон, глава стартапа «Спасённые фрукты»]:

«Сегодня много еды оказывается на помойке без веской причины. На производство еды затрачивается много природных ресурсов, а потом эту еду просто выбрасывают. На свалке оказывается 30% всех фруктов, которые мы выращиваем».

Все эти яблоки шведские супермаркеты считают уже не подходящими для продажи. Им грозила бы помойка, если бы не стартап из города Хельсингборг. Называется он «Спасённые фрукты». С 2014 года из непроданных яблок он делает 100-процентный сок.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно на помойках оказывается около трети всей произведённой в мире еды, а это приблизительно 1 миллиард 300 миллионов тонн. И почти половина этого объёма – фрукты и овощи.

Организация «Спасённые фрукты» собирает продукцию из нескольких розничных сетей Швеции. Сотрудники говорят, что иногда в день привозят три поддона с фруктами, а иногда — 17.

Их задача – перебрать яблоки, убрать все наклейки и упаковку, а затем начать отжим сока.

Глава стартапа говорит, что иногда супермаркеты выбрасывают фрукты ящиками, даже если испортился только один или несколько фруктов. Часто в магазинах нет персонала, который бы отсортировывал испорченные фрукты от свежих.

[Сесилия Ларссон, глава стартапа «Спасённые фрукты»]:

«Причины могут быть и такие: разорванные или повреждённые при транспортировке коробки, крошечные точки на фруктах, влажные коробки. Может быть, что 3% фруктов испортилось, а остальные 97% пригодны для еды».

В марте компания произвела более 42 тысяч бутылок яблочного сока. В июне ожидают, что бутылок будет 50 тысяч.

Сок продают в разных кафе и ресторанчиках по всей Швеции, а также в нескольких заведениях в Финляндии.

[Эвелина Свенссон, сотрудница кондитерского магазина]:

«Мы уже давно с ними сотрудничаем. Мы видим, что они растут. Раньше их продукцию не продавали в магазинах, а теперь продают».

Бутылка сока стоит от 4,5 до 5 долларов США.