Шведский стартап «спасает» непроданные фрукты

[Сесилия Ларссон, глава стартапа «Спасённые фрукты»]:
«Сегодня много еды оказывается на помойке без веской причины. На производство еды затрачивается много природных ресурсов, а потом эту еду просто выбрасывают. На свалке оказывается 30% всех фруктов, которые мы выращиваем».
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно на помойках оказывается около трети всей произведённой в мире еды, а это приблизительно 1 миллиард 300 миллионов тонн. И почти половина этого объёма – фрукты и овощи.
Организация «Спасённые фрукты» собирает продукцию из нескольких розничных сетей Швеции. Сотрудники говорят, что иногда в день привозят три поддона с фруктами, а иногда — 17.
Их задача – перебрать яблоки, убрать все наклейки и упаковку, а затем начать отжим сока.
Глава стартапа говорит, что иногда супермаркеты выбрасывают фрукты ящиками, даже если испортился только один или несколько фруктов. Часто в магазинах нет персонала, который бы отсортировывал испорченные фрукты от свежих.
[Сесилия Ларссон, глава стартапа «Спасённые фрукты»]:
«Причины могут быть и такие: разорванные или повреждённые при транспортировке коробки, крошечные точки на фруктах, влажные коробки. Может быть, что 3% фруктов испортилось, а остальные 97% пригодны для еды».
В марте компания произвела более 42 тысяч бутылок яблочного сока. В июне ожидают, что бутылок будет 50 тысяч.
Сок продают в разных кафе и ресторанчиках по всей Швеции, а также в нескольких заведениях в Финляндии.
[Эвелина Свенссон, сотрудница кондитерского магазина]:
«Мы уже давно с ними сотрудничаем. Мы видим, что они растут. Раньше их продукцию не продавали в магазинах, а теперь продают».
Бутылка сока стоит от 4,5 до 5 долларов США.