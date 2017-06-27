27 июня 2017

Шведский стартап «спасает» непроданные фрукты

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Все эти яблоки шведские супермаркеты считают уже не подходящими для продажи. Им грозила бы помойка, если бы не стартап из города Хельсингборг. Называется он «Спасённые фрукты». С 2014 года из непроданных яблок он делает 100-процентный сок.

[Сесилия Ларссон, глава стартапа «Спасённые фрукты»]:
«Сегодня много еды оказывается на помойке без веской причины. На производство еды затрачивается много природных ресурсов, а потом эту еду просто выбрасывают. На свалке оказывается 30% всех фруктов, которые мы выращиваем».

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, ежегодно на помойках оказывается около трети всей произведённой в мире еды, а это приблизительно 1 миллиард 300 миллионов тонн. И почти половина этого объёма – фрукты и овощи.

Организация «Спасённые фрукты» собирает продукцию из нескольких розничных сетей Швеции. Сотрудники говорят, что иногда в день привозят три поддона с фруктами, а иногда — 17.

Их задача – перебрать яблоки, убрать все наклейки и упаковку, а затем начать отжим сока.

Глава стартапа говорит, что иногда супермаркеты выбрасывают фрукты ящиками, даже если испортился только один или несколько фруктов. Часто в магазинах нет персонала, который бы отсортировывал испорченные фрукты от свежих.

[Сесилия Ларссон, глава стартапа «Спасённые фрукты»]:
«Причины могут быть и такие: разорванные или повреждённые при транспортировке коробки, крошечные точки на фруктах, влажные коробки. Может быть, что 3% фруктов испортилось, а остальные 97% пригодны для еды».

В марте компания произвела более 42 тысяч бутылок яблочного сока. В июне ожидают, что бутылок будет 50 тысяч.

Сок продают в разных кафе и ресторанчиках по всей Швеции, а также в нескольких заведениях в Финляндии.

[Эвелина Свенссон, сотрудница кондитерского магазина]:
«Мы уже давно с ними сотрудничаем. Мы видим, что они растут. Раньше их продукцию не продавали в магазинах, а теперь продают».

Бутылка сока стоит от 4,5 до 5 долларов США.

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