Экзоскелеты облегчают работу грузчикам в Японии

Одна из компаний японского города Кавасаки закупила для рабочих экзоскелеты. Они уменьшают нагрузку на мышцы при подъёме тяжестей.

Первым опробовал костюм Хироаки Окутани. Ему 57. В прошлом году во время работы он повредил позвоночник. Теперь чувствует себя в большей безопасности.

[Хироаки Окутани, сотрудник логистической компании]:

«В прошлом году у меня было смещение позвонка. Хотя я вылечился, но с тех пор стал очень осторожным. Однако в этом костюме я могу работать и больше не волноваться за позвоночник».

На предприятии трудятся почти 100 человек. Около половины из них – пожилые люди.

[Юити Хаяси, директор компании]:

«У нас работают пожилые, и мы хотим с помощью таких технологий, как этот экзоскелет, уменьшить их физическую нагрузку и обеспечить им комфортные условия».

Директор компании считает: на тяжёлую работу лучше нанимать молодых. Однако Япония страдает от демографического старения населения.

[Юити Хаяси, директор компании]:

«Поскольку найти молодых работников всё труднее из-за старения населения, то люди 40 и 50 лет – это наш основной персонал, главная рабочая сила».

Экзоскелет разработали японские специалисты. Он оборудован электромоторами. Откликается на движения рук и ног, слушается голосовых команд. По словам разработчиков, экзоскелет способен уменьшить нагрузку на человека на 60%. Он предназначен для помощи строителям, грузчикам и пожилым фермерам.