28 июня 2017

В Гонконге растёт пропасть между бедными и богатыми

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Пропасть между бедными и богатыми в Гонконге — самая глубокая за последние 50 лет. Раздутый до предела пузырь на рынке недвижимости всё больше оттесняет малоимущих в пучину бедности.

Несмотря на сверкающие на солнце небоскрёбы, многочисленные дорогие автомобили на дорогах и резервы в размере почти 120 миллиардов долларов, в Гонконге по-прежнему не удалось сократить неравенство доходов. Из семи миллионов 300 тысяч жителей региона один миллион 340 тысяч живут за чертой бедности.

[Калина Цзан, старший менеджер «Оксфэм Гонконг»]:
«Просто ужасно, что в Гонконге мы увидели так много бедных и пожилых людей, живущих в очень маленьких комнатках или в разделённых квартирах. Думаю, первое, что срочно нужно сделать властям, — это обеспечить доступное съёмное жильё, чтобы бедные люди смогли жить в Гонконге достойно».

Скоро здесь отметят 20-летие со дня передачи Гонконга под управление КНР. До 1997 года он был британской колонией. Среди основных причин неравенства доходов — запредельные цены на недвижимость, концентрация денег в руках олигархов и высокая стоимость земли.

Богатейшие 10% гонконгских семей зарабатывают в 44 раза больше, чем 10% беднейших. Среднемесячный доход малоимущих составляет 328 долларов.

Рынок недвижимости расширяется благодаря наплыву капитала с материкового Китая. Это вместе с низкими процентными ставками оказывает негативное влияние на экономику и жизнь простых людей.

[Джойс Лён, специалист по подбору персонала]:
«Часто мне кажется, что власти больше помогают инвесторам и состоятельным лицам, а не простым людям. У меня семья несостоятельная, поэтому мы не можем позволить себе купить жильё».

Кроме того, дорожают товары и услуги, поскольку владельцы небольших компаний пытаются справиться с непомерно высокими ценами на аренду.

[Лау Мэйтхинь, владелица овощного киоска]:
«Как можно выжить? Таким непосильным трудом можно себя в могилу свести. Если не работать до полусмерти, то расходы на проживание не покрыть. Ситуация в Гонконге ужасная».

Около 30% гонконгских семей, это приблизительно два миллиона человек, снимают квартиры по субсидиям от государства. Но желающих намного больше. Время ожидания на подобное жильё превышает четыре года.

А чтобы приобрести свою квартиру, придётся заплатить в среднем почти 900 тысяч долларов. Это в 17 раз выше, чем средний годовой доход семьи.

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