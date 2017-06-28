Тела 24 мигрантов нашли на побережье Ливии

Печальная картина на побережье в пригороде ливийской столицы Триполи. Сюда вымывает тела мигрантов, погибших в Средиземном море. Первые начали появляться в конце прошлой недели. Некоторые тела успели повредить бродячие собаки.

Вдоль побережья работают волонтёры Международного Красного Креста.

[Хоссам Наср, сотрудник Красного Креста]:

«Мы начали собирать тела, получив сообщение от ливийской береговой охраны. Начали в воскресенье и до сих пор ищем и собираем. Сегодня нашли 24 тела. Работать в этой местности непросто, но благодаря помощи божьей и добровольцев, мы это сделали».

По всей видимости, все эти погибшие – с одной лодки, которая затонула. Обычно такие суда перевозят сразу более 100 человек. Так что в ближайшие дни, скорее всего, на побережье будут находить новые тела.

В понедельник в водах Средиземного моря удалось спасти с ненадёжных судов около 5000 человек. Операции совместно проводили ливийские спасатели, итальянская береговая охрана, гуманитарные организации и добровольцы на своих судах.

Несмотря на все меры, принятые в ЕС и в Ливии, поток мигрантов по Средиземному морю в Европу не иссякает. Люди продолжают рисковать жизнью в надежде на лучшую долю в развитых странах. Спасательные операции продолжаются.