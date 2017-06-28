В Германии эвакуируют жильцов дома с пожароопасной облицовкой

[Йохен Браун, инспектор]:
«Здесь легковоспламеняющаяся облицовка. При этом до аварийной лестницы можно добраться только через балкон. Если загорится фасад, люди окажутся в ловушке. Зная, как быстро сгорел дом в Лондоне, мы решили, что не можем подвергать жителей опасности».
Для жильцов эвакуация стала неожиданностью.
[жительница Вупперталя]:
«Я вернулась с работы и увидела полицию. Нам дали 15 минут на сборы. Я потрясена, не понимаю, что происходит».
Владельцу здания теперь предстоит заменить облицовку фасада. Ремонт может занять несколько недель. На это время жильцов поселят в другие квартиры.
Лондонский жилой дом Grenfell Tower загорелся ночью 14 июня, когда многие уже спали. Из-за пожароопасной облицовки пламя распространилось очень быстро. В огне погибли 79 человек.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести скрупулёзное расследование причин пожара. При этом в стране идёт проверка высотных зданий. Инспекторы уже нашли 95 многоэтажек с пожароопасной облицовкой.