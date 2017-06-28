В Германии эвакуируют жильцов дома с пожароопасной облицовкой

[Йохен Браун, инспектор]:

«Здесь легковоспламеняющаяся облицовка. При этом до аварийной лестницы можно добраться только через балкон. Если загорится фасад, люди окажутся в ловушке. Зная, как быстро сгорел дом в Лондоне, мы решили, что не можем подвергать жителей опасности».

После лондонского пожара власти немецкого города Вупперталь проверили 70 многоэтажных зданий. Инспекторы выяснили, что облицовка этого 11-этажного дома такая же, как у сгоревшей в Лондоне высотки Grenfell Tower. Жильцов решили срочно эвакуировать.

Для жильцов эвакуация стала неожиданностью.

[жительница Вупперталя]:

«Я вернулась с работы и увидела полицию. Нам дали 15 минут на сборы. Я потрясена, не понимаю, что происходит».

Владельцу здания теперь предстоит заменить облицовку фасада. Ремонт может занять несколько недель. На это время жильцов поселят в другие квартиры.

Лондонский жилой дом Grenfell Tower загорелся ночью 14 июня, когда многие уже спали. Из-за пожароопасной облицовки пламя распространилось очень быстро. В огне погибли 79 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести скрупулёзное расследование причин пожара. При этом в стране идёт проверка высотных зданий. Инспекторы уже нашли 95 многоэтажек с пожароопасной облицовкой.