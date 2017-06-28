28 июня 2017

В Германии эвакуируют жильцов дома с пожароопасной облицовкой

| 0
После лондонского пожара власти немецкого города Вупперталь проверили 70 многоэтажных зданий. Инспекторы выяснили, что облицовка этого 11-этажного дома такая же, как у сгоревшей в Лондоне высотки Grenfell Tower. Жильцов решили срочно эвакуировать.

[Йохен Браун, инспектор]:
«Здесь легковоспламеняющаяся облицовка. При этом до аварийной лестницы можно добраться только через балкон. Если загорится фасад, люди окажутся в ловушке. Зная, как быстро сгорел дом в Лондоне, мы решили, что не можем подвергать жителей опасности».

Для жильцов эвакуация стала неожиданностью.

[жительница Вупперталя]:
«Я вернулась с работы и увидела полицию. Нам дали 15 минут на сборы. Я потрясена, не понимаю, что происходит».

Владельцу здания теперь предстоит заменить облицовку фасада. Ремонт может занять несколько недель. На это время жильцов поселят в другие квартиры.

Лондонский жилой дом Grenfell Tower загорелся ночью 14 июня, когда многие уже спали. Из-за пожароопасной облицовки пламя распространилось очень быстро. В огне погибли 79 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала провести скрупулёзное расследование причин пожара. При этом в стране идёт проверка высотных зданий. Инспекторы уже нашли 95 многоэтажек с пожароопасной облицовкой.

В Германии эвакуируют жильцов дома с пожароопасной облицовкойВ Международный день Земли прошли марши в поддержку наукиСильнейшие лесные пожары в Португалии: 62 погибшихФестиваль цифровой культуры Re:publica проходит в БерлинеТереза Мэй: «Мы проведём надлежащее расследование причин пожара»Электронный скейтборд, напечатанный на 3D-принтереУ автобуса ФК «Боруссия» прогремело три взрываВ Лондоне горит жилая высоткаВ Германии — всё больше бедныхУчёные анализируют данные, собранные на комете аппаратом «Розетта»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.