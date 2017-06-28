ЕС наложил на Google рекордный штраф в $2,7 млрд

Американская компания Google выложит крупную сумму за злоупотребления монопольным положением на IT-рынке. Еврокомиссия объявила, что наложит на поисковик рекордный штраф в размере 2,7 миллиарда долларов.

Интернет-гигант обвиняют в том, что он занижал рейтинги своих конкурентов, а на первые позиции в результатах поиска выводил собственный сервис Google Shopping.

Еврокомиссия дала поисковику 90 дней на то, чтобы прекратить практики нечестной конкуренции. Если ситуация не изменится, то Google грозят ещё большие штрафы.

Штраф равен трём процентам глобальной прибыли Google за прошлый год. И он более чем в два раза превышает рекордный штраф в один миллиард 60 тысяч евро, наложенный на американский Intel в 2009.

Своё решение Еврокомиссия вынесла по результатам семи лет расследования. Его начали после многочисленных жалоб конкурентов Google, таких как Yelp и Tripadvisor.

[Маргрет Вестагер, еврокомиссар по вопросам конкуренции]:

«По существу, Google не давал другим компаниям шанса на конкуренцию, на инновацию, и самое главное — лишал европейских потребителей преимуществ конкуренции, настоящего выбора и инновации».

В настоящее время Комиссия ведёт в отношении поисковика ещё два расследования. Одно касается монополии в сфере операционных систем на мобильных телефонах. Большинство пользователей пользуются Android, связанной с Google. Второе расследование касается продвижения инструментов онлайн-рекламы.

Во вторник поисковик объявил, что не согласен с решением Еврокомиссии и собирается подавать апелляцию.