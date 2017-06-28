На сарай в Нидерландах упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет

Нидерландские исследователи объявили, что к ним в руки попал полукилограммовый метеорит. Этот камень около полугода назад пробил крышу сарая в деревне Брук в Северной Голландии. После инцидента внеземной объект передали музею естествознания города Лейден.

Учёные выяснили, что возраст метеорита — такой же, как у Солнечной системы. Они надеются, что он прольёт больше света на её происхождение.

[Лео Кригсман, геолог]:

«Он по-настоящему рассказывает о зарождении Солнечной системы. Очень впечатляет то, что можно увидеть в этом камне. Его можно подержать в руке, а ведь ему около четырёх с половиной миллиардов лет».

Исследователи полагают, что метеорит прилетел из пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Его отнесли к группе хондритов шестого типа. То есть с этим метеоритом произошли лишь незначительные изменения с момента формирования его материнского тела.

[Лео Кригсман, геолог]:

«Мы обнаружили в нём около двенадцати различных типов минералов. В нём абсолютно нет воды, ни одной капли. Он очень сухой. Это значит, что метеорит подвергался высоким температурам».

По словам учёных, метеориты – ценные свидетели формирования всей Солнечной системы, в том числе – нашей планеты.

[Лео Кригсман, геолог]:

«Мы можем изучать породы разного возраста, но первые 200-300 миллионов лет истории Земли нам известны мало. О них могут рассказать только метеориты, поскольку они самые древние объекты из всех, что мы находим».

По данным голландских учёных, метеориты примерно такого же размера падают на Нидерланды раз в 3-4 года. Однако найти их удаётся редко. Этот внеземной объект стал шестым метеоритом, найденным в Нидерландах за последние два века. Предыдущий обнаружили 27 лет назад недалеко от границы с Германией.