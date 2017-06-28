28 июня 2017

Первому в мире банкомату исполнилось 50 лет

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Первый в мире банкомат празднует 50-летние. Он установлен в Лондоне. В честь юбилея его покрыли золотыми пластинами. Рядом постелили красную дорожку, а на стене повесили памятную табличку.

Банкомат-юбиляр принадлежит британскому банку Barclays. Изобрёл аппарат шотландец Джон Шепард-Баррон. Первым снял здесь наличные актёр Редж Варни.

[Карл Хинес, сотрудник банка Barclays]:
«Этот первый банкомат, установленный банком Barclays в Энфилде, был очень похож на современные, которые мы знаем и любим. Единственное отличие – клиентам приходилось сначала получать ваучеры, а потом обменивать их на десять банкнот по одному фунту».

В Великобритании установлено примерно 70 тысяч банкоматов. В прошлом году их клиенты сняли 175 миллиардов фунтов. Это почти 200 миллиардов евро.

[Карл Хинес, сотрудник банка Barclays]:
«Неизвестно, каким будет мир через десять или 50 лет. Но мы знаем, что наличные деньги по-прежнему нужны многим нашим клиентам независимо от того, покупают ли они утром чашку кофе или продукты».

Во всём мире насчитывается примерно три миллиона банкоматов. Самый северный из них находится в Лонгйире на полярном архипелаге Шпицберген. Самый южный – на антарктической станции Мак-Мердо.

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