Первому в мире банкомату исполнилось 50 лет

Первый в мире банкомат празднует 50-летние. Он установлен в Лондоне. В честь юбилея его покрыли золотыми пластинами. Рядом постелили красную дорожку, а на стене повесили памятную табличку.

Банкомат-юбиляр принадлежит британскому банку Barclays. Изобрёл аппарат шотландец Джон Шепард-Баррон. Первым снял здесь наличные актёр Редж Варни.

[Карл Хинес, сотрудник банка Barclays]:

«Этот первый банкомат, установленный банком Barclays в Энфилде, был очень похож на современные, которые мы знаем и любим. Единственное отличие – клиентам приходилось сначала получать ваучеры, а потом обменивать их на десять банкнот по одному фунту».

В Великобритании установлено примерно 70 тысяч банкоматов. В прошлом году их клиенты сняли 175 миллиардов фунтов. Это почти 200 миллиардов евро.

[Карл Хинес, сотрудник банка Barclays]:

«Неизвестно, каким будет мир через десять или 50 лет. Но мы знаем, что наличные деньги по-прежнему нужны многим нашим клиентам независимо от того, покупают ли они утром чашку кофе или продукты».

Во всём мире насчитывается примерно три миллиона банкоматов. Самый северный из них находится в Лонгйире на полярном архипелаге Шпицберген. Самый южный – на антарктической станции Мак-Мердо.