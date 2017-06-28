Истории мигрантов в телефонных автоматах – новая инсталляция в Нью-Йорке

Жители Нью-Йорка и туристы на Таймс-сквер могут совершить путешествие в прошлое. На центральной площади города установили старые телефонные автоматы. В них можно послушать истории мигрантов, для которых Нью-Йорк стал вторым домом.

Автор идеи – афгано-американский художник Аман Моджадид. Свою инсталляцию под названием «Давным-давно» он подготовил вместе с организацией Times Square Arts.

По словам Амана, он услышал, что телефонные автоматы убирают. Тогда у него и появилась мысль продлить срок службы этих аппаратов, которые ещё недавно можно было увидеть в городе на каждом углу.

[Аман Моджадид, автор инсталляции]:

«Я хотел создать городской проект о миграции. Проект, в котором рассказываются истории людей. Когда автоматы убирали, я сразу подумал, что их нужно вернуть, вложив в них другую историю».

Всего аппарата три. В них можно услышать истории нескольких мигрантов, которые в настоящее время живут в Нью-Йорке. Записи проигрывают на английском или на родном языке человека.

[Аман Моджадид, автор инсталляции]:

«Я собрал истории мигрантов, которые сами приехали в Нью-Йорк, а также истории мигрантов во втором и третьем поколении. Они рассказывали, почему покинули родные страны и почему приехали в Нью-Йорк».

Работает всё просто: нужно зайти в автомат, приложить трубку к уху и слушать.

Иммигрантка с Кубы Марелиса решила не проходить мимо.

[Марелиса Морехон, иммигрантка из Кубы]:

«Очень оригинально и уникально, по крайней мере, для меня. Можно услышать разные истории, и они очень трогательные».

Послушать истории мигрантов в автоматах в центре Нью-Йорка можно будет до 5 сентября.