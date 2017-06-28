Учёные считают съедобных насекомых ответом на нехватку еды в будущем

[Анна Зольнерчик, руководитель проекта]:

«На небольшой площади мы можем вырастить большой объём съедобной биомассы за короткий период времени».

Салат из сверчков и шоколадный пирог с гусеницами. Это меню на сегодня у учёных из Вроцлавского университета природоустройства. Они исследуют будущие тренды питания. Их задача — найти альтернативные источники еды, чтобы прокормить следующие поколения землян.

Исследователи говорят, разводить насекомых можно даже в домашних условиях. Подобные фермы не требуют столько воды, сколько нужно для полива растений.

[Анна Зольнерчик, руководитель проекта]:

«Мы можем кормить их остатками со стола. Вместо того чтобы выбрасывать всё, что не доели, можно дать это насекомым. Они превратят это в свежую биомассу».

Насекомых замораживают. После этого либо размельчают, либо сразу бросают на сковороду.

Например, обжаренные сверчки напоминают курятину, гусеницы — с ореховым вкусом, а муравьи острые и горьковатые. Но вкус можно и изменять в зависимости от того, чем вы кормите насекомых. Самое главное, все они богатый источник белка.

В то время как в Азии или Африке насекомые давно входят в ежедневный рацион, европейцев заставить изменить свои кулинарные привычки не так просто. Но учёные из Вроцлава не сдаются. Прямо возле своего университета они устроили дегустацию для прохожих.

[турист]:

«Кто знает, может через 10-12 лет насекомых будут продавать в магазинах так же, как свинину. Мне было интересно, я подумал, почему бы и нет?» [студентка]:

«Если честно, думала, что будет хуже. Но это вкусно, хотелось бы попробовать ещё. Было сладко, что-то хрустело, что ещё… Хорошо сочеталось с орехами и салатом».

[студентка]:

«Я в восторге, но всё равно немного тошно… Я поражена, что моя одногруппница решила попробовать. Браво!»

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, к 2050 году население Земли увеличится на треть. Людей станет 9 миллиардов 100 миллионов. А это означает, что еды нужно будет производить на 70% больше.