Музей Виктории и Альберта в Лондоне построил грандиозные подземные галереи

[Тристрам Хант, директор музея]:

«Место, где мы стоим, уже не использовалось. Здесь находились старые подсобные помещения и котельные».

В Музее Виктории и Альберта в Лондоне завершилась реконструкция – самая грандиозная за последние сто лет. Архитекторы создали новое выставочное пространство, уходящее вглубь под землю на 18 метров.

Реконструкция длилась три года. За это время отсюда вывезли столько земли, что хватило бы заполнить десять олимпийских бассейнов. Стоимость проекта – 70 миллионов долларов.

[Аманда Ливет, архитектор]:

«Главное в этом проекте – создание выставочного пространства на глубине 18 метров под землёй. Чтобы попасть сюда, нужно глубоко спуститься. Мы старались сделать это путешествие впечатляющим и в то же время комфортным».

В новых галереях будут располагаться временные выставки. Общее название помещений – квартал «Выставочная дорога».

Обновился и внутренний дворик музея. Его пол выложили плитками ручной работы. Всего их здесь – 11 000. Теперь пол украшают 15 различных узоров.

В Музее Виктории и Альберта выставлены предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна. Основан он в 1852 году. Вход в музей бесплатный.

Новые выставочные пространства и внутренний дворик откроются для посещений 30 июня.