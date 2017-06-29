Музей Виктории и Альберта в Лондоне построил грандиозные подземные галереи

[Тристрам Хант, директор музея]:
«Место, где мы стоим, уже не использовалось. Здесь находились старые подсобные помещения и котельные».
Реконструкция длилась три года. За это время отсюда вывезли столько земли, что хватило бы заполнить десять олимпийских бассейнов. Стоимость проекта – 70 миллионов долларов.
[Аманда Ливет, архитектор]:
«Главное в этом проекте – создание выставочного пространства на глубине 18 метров под землёй. Чтобы попасть сюда, нужно глубоко спуститься. Мы старались сделать это путешествие впечатляющим и в то же время комфортным».
В новых галереях будут располагаться временные выставки. Общее название помещений – квартал «Выставочная дорога».
Обновился и внутренний дворик музея. Его пол выложили плитками ручной работы. Всего их здесь – 11 000. Теперь пол украшают 15 различных узоров.
В Музее Виктории и Альберта выставлены предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна. Основан он в 1852 году. Вход в музей бесплатный.
Новые выставочные пространства и внутренний дворик откроются для посещений 30 июня.