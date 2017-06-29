29 июня 2017

Музей Виктории и Альберта в Лондоне построил грандиозные подземные галереи

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В Музее Виктории и Альберта в Лондоне завершилась реконструкция – самая грандиозная за последние сто лет. Архитекторы создали новое выставочное пространство, уходящее вглубь под землю на 18 метров.

[Тристрам Хант, директор музея]:
«Место, где мы стоим, уже не использовалось. Здесь находились старые подсобные помещения и котельные».

Реконструкция длилась три года. За это время отсюда вывезли столько земли, что хватило бы заполнить десять олимпийских бассейнов. Стоимость проекта – 70 миллионов долларов.

[Аманда Ливет, архитектор]:
«Главное в этом проекте – создание выставочного пространства на глубине 18 метров под землёй. Чтобы попасть сюда, нужно глубоко спуститься. Мы старались сделать это путешествие впечатляющим и в то же время комфортным».

В новых галереях будут располагаться временные выставки. Общее название помещений – квартал «Выставочная дорога».

Обновился и внутренний дворик музея. Его пол выложили плитками ручной работы. Всего их здесь – 11 000. Теперь пол украшают 15 различных узоров.

В Музее Виктории и Альберта выставлены предметы декоративно-прикладного искусства и дизайна. Основан он в 1852 году. Вход в музей бесплатный.

Новые выставочные пространства и внутренний дворик откроются для посещений 30 июня.

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