Греция тонет в мусоре из-за забастовки

Температура воздуха уже поднялась до 36 градусов. Отходы источают зловоние. И всё это – в разгар туристического сезона.
[туристка]:
«На улицах очень грязно, кругом мусор, запах повсюду, это довольно неприятно».
[туристка]:
«Стоит вонь, и мне это не нравится, но сборщиков мусора можно понять».
Между тем, врачи бьют тревогу. Кучи мусора привлекают насекомых, мышей и крыс.
[житель города Пирей]:
«Просто ужас. С этим надо что-то делать».
[житель города Пирей]:
«Ужасно и очень неприятно. Проблему с мусором нужно решить, иначе скоро заведутся тараканы и мыши. Беспорядок просто».
Профсоюз коммунальных служб требует, чтобы правительство заключало со сборщиками мусора постоянный, а не временный договор. Контрактники боятся потерять работу. Однако власти отказываются выполнять требование, ссылаясь на экономический кризис в стране.
Во вторник премьер-министр Греции провёл переговоры с профсоюзом, но к согласию пока не пришли.