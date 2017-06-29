Греция тонет в мусоре из-за забастовки

Синоптики обещают, что в ближайшие дни в Грецию придёт сильная жара. А тем временем на улицах растут горы мусора, которые никто не убирает. Сборщики мусора бастуют по всей стране с прошлой недели.

Температура воздуха уже поднялась до 36 градусов. Отходы источают зловоние. И всё это – в разгар туристического сезона.

[туристка]:

«На улицах очень грязно, кругом мусор, запах повсюду, это довольно неприятно». [туристка]:

«Стоит вонь, и мне это не нравится, но сборщиков мусора можно понять».

Между тем, врачи бьют тревогу. Кучи мусора привлекают насекомых, мышей и крыс.

[житель города Пирей]:

«Просто ужас. С этим надо что-то делать». [житель города Пирей]:

«Ужасно и очень неприятно. Проблему с мусором нужно решить, иначе скоро заведутся тараканы и мыши. Беспорядок просто».

Профсоюз коммунальных служб требует, чтобы правительство заключало со сборщиками мусора постоянный, а не временный договор. Контрактники боятся потерять работу. Однако власти отказываются выполнять требование, ссылаясь на экономический кризис в стране.

Во вторник премьер-министр Греции провёл переговоры с профсоюзом, но к согласию пока не пришли.