ООН: соглашения по Кипру будет достичь сложно, но это возможно

Президенты греческой и турецкой частей Кипра встретились на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана. В переговорах по вопросу объединения разделённого острова участвуют также высокопоставленные чиновники из ООН, Евросоюза и министры иностранных дел Греции и Турции.

Советник генерального секретаря ООН по Кипру отметил, что наилучшим результатом будет договор.

[Эспен Барт Эйде, специальный советник по Кипру]:

«Конечно, самым большим успехом будет всеобъемлющее соглашение по Кипру. Это сложно, но возможно, ведь столько уже обсудили. Если работать на самом деле продуктивно, не спешить, фокусироваться на главном, то цель не так уж не досягаема, её можно достичь».

На протяжении более 40 лет остров разделён на Республику Кипр, населённую этническими греками, и Республику Северного Кипра, где проживают, в основном, этнические турки. Ещё 2% территории занимают британские вооружённые силы. Некоторые наблюдатели отмечают, что эти переговоры – последний шанс для решения проблемы.

[Эспен Барт Эйде, специальный советник по Кипру]:

«Конечно, пройти эту последнюю милю должны участники конференции. Они должны мыслить более широко, рассматривать новые идеи, чтобы в итоге с этой прекрасной швейцарской горы мы наконец спустились с планом».

Странами-гарантами выступают Греция, Турция и Великобритания. Их представители также участвуют в переговорах.

[Джеффри Фельдман, замгенсека ООН по политическим вопросам]:

«Сегодня утром мы слышали то, что вселило в нас надежду и уверенность. Лидеры Кипра и три страны-гаранта приехали на эту конференцию с намерением преодолеть трудности и решить вопрос».

Завершатся переговоры 7 июля.