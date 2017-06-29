В школах Турции больше не будут рассказывать о теории эволюции Дарвина

Турецким школьникам больше не будут рассказывать теорию о превращении обезьяны в человека и об эволюции всех живых организмов. Такую версию английский натуралист Чарльз Дарвин выдвинул в 1859 году в своей книге «Происхождение видов».

Власти Турции приняли решение убрать информацию об эволюции из стандартных школьных учебников по биологии. Теорию Дарвина назвали неоднозначной и сложной для понимания.

О теории эволюции в Турции теперь будут рассказывать только в университетах студентам не моложе 18-19 лет.

[Алпарслан Дурмус, глава Национального образовательного совета]:

«Мы пытались перенести сложные темы на соответствующий образовательный уровень, мы также пытались убрать неоднозначные темы из школьной программы».

Такое решение вызвало смешанную реакцию. Критики президента Тайипа Эрдогана говорят, что тот подрывает светский фундамент государства и продвигает консервативные взгляды, включая ограничения на алкоголь.

[Омер Йилмаз, глава Ассоциации родителей школьников]:

«Люди, которые управляют этой страной, предпринимают идеологические действия и разрабатывают систему на основе идеологии, чтобы применить более фундаменталистский подход в образовании. Теория эволюции была их самой большой преградой, и они, похоже, сумели её преодолеть».

Теория эволюции Дарвина отрицает и христианские и мусульманские верования о том, что мир и человека создал Бог. О божественном источнике жизни говорится и в Библии, и в Коране.