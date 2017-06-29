К пожилым пациентам в Австралии привозят домашних питомцев

[Кимберли Элфорд, водитель такси]:

«Меня спросили, могу ли я привезти двух собак из северного города Берни к их владельцу, который находится в паллиативном медицинском учреждении».

Австралийка Кимберли Элфорд работает в службе такси для животных. Но однажды к ней обратились с необычной просьбой.

После этого Кимберли задумалась обо всех пожилых пациентах, разлучённых с домашними питомцами.

[Кимберли Элфорд, водитель такси]:

«Это очень печальная ситуация. Поэтому я думала, как же им помочь?»

Женщина решила устраивать встречи для пожилых людей с их любимыми животными. Но для этого нужны помощники. На сообщение в Интернете откликнулись сотни добровольцев.

[Джанин Корниш, волонтёр]:

«Мой папа недавно умер, и его кошка была с ним большую часть последних дней. Он говорил, что для него очень важно быть с ней вместе, и ему было бы очень плохо в больнице без кошки».

Сотрудники больницы также считают, что встречи с домашними животными очень нужны пожилым пациентам.

[Коллин Джонстон, врач]:

«Разлука может добавить человеку страданий. Ведь часто домашние животные – единственная близкая душа, особенно для пожилых людей, которые уже овдовели».

Владельцы домашних животных говорят, что в трудные времена тоже не хотели бы разлучаться со своими питомцами.

[владелец собаки]:

«Мне кажется, домашние животные словно входят в наши семьи. Их присутствие успокаивает нас, и мы чувствуем себя комфортнее».

По мнению врачей, скрашивать старость пожилым людям – долг всего общества.