К пожилым пациентам в Австралии привозят домашних питомцев

[Кимберли Элфорд, водитель такси]:
«Меня спросили, могу ли я привезти двух собак из северного города Берни к их владельцу, который находится в паллиативном медицинском учреждении».
После этого Кимберли задумалась обо всех пожилых пациентах, разлучённых с домашними питомцами.
[Кимберли Элфорд, водитель такси]:
«Это очень печальная ситуация. Поэтому я думала, как же им помочь?»
Женщина решила устраивать встречи для пожилых людей с их любимыми животными. Но для этого нужны помощники. На сообщение в Интернете откликнулись сотни добровольцев.
[Джанин Корниш, волонтёр]:
«Мой папа недавно умер, и его кошка была с ним большую часть последних дней. Он говорил, что для него очень важно быть с ней вместе, и ему было бы очень плохо в больнице без кошки».
Сотрудники больницы также считают, что встречи с домашними животными очень нужны пожилым пациентам.
[Коллин Джонстон, врач]:
«Разлука может добавить человеку страданий. Ведь часто домашние животные – единственная близкая душа, особенно для пожилых людей, которые уже овдовели».
Владельцы домашних животных говорят, что в трудные времена тоже не хотели бы разлучаться со своими питомцами.
[владелец собаки]:
«Мне кажется, домашние животные словно входят в наши семьи. Их присутствие успокаивает нас, и мы чувствуем себя комфортнее».
По мнению врачей, скрашивать старость пожилым людям – долг всего общества.