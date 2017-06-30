Италия грозится закрыть порты для мигрантов

Италия продолжает принимать тысячи беженцев. Их с переполненных лодок в Средиземном море спасают неправительственные организации и доставляют в порты страны. Только за последние несколько дней на территорию Апеннинского полуострова попало около 12 тысяч мигрантов.

Ситуация сложилась настолько критическая, что итальянские власти пригрозили закрыть морские порты страны для неитальянских судов.

В ответ еврокомиссар по внутренним делам сказал, что Евросоюз готов активнее поддерживать страну.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:

«Мы готовы увеличить поддержку Италии, включая финансовую поддержку, если она необходима. Все страны-члены теперь должны проявить солидарность по отношению к Италии».

Он также отметил, что Италия должна быстрее обрабатывать заявки мигрантов.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:

«Италия должна принять меры, чтобы ускорить процедуры и лучше управлять потоками мигрантов на своей территории».

С 2014 года Италия приняла более полумиллиона мигрантов, прибывших на лодках. В прошлом году число достигло рекордного уровня в 181 тысячу человек.

[Димитрис Аврамопулос, еврокомиссар по внутренним делам]:

«У нас у всех есть гуманитарное обязательство спасать жизнь людей. Это должно быть нашим приоритетом. Конечно, мы не сможем заставить решать эту проблему только несколько стран Евросоюза».

Как ожидается, этот вопрос обсудят на следующей неделе в Таллине. Там состоится встреча министров внутренних дел ЕС.