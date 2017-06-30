Перуанка открыла свой дом для больных и покалеченных собак

В это время года тихоокеанское побережье в Лиме пустынно. Поэтому местная жительница Сара Моран приводит своих собак подышать морским воздухом и побегать по пляжу. Всех этих питомцев женщина подобрала на улицах перуанской столицы. Они были больны либо покалечены.

Всё началось десять лет назад, когда Сара взяла первого пса, сбитого машиной. С тех пор двери её дома открыты для всех уличных больных собак. Сейчас их здесь 70.

[Сара Моран, жительница Лимы]:

«Вынести присутствие 70 собак непросто, но возможно. Мы помогли многим из них вылечиться, а некоторым нашли новых хозяев».

В приюте есть собаки, которые даже не могут встать. Таким нужна постоянная забота. Многих питомцев Сара обеспечила инвалидными колясками, и они снова могут ходить на прогулки и даже бегать. Но, по мнению женщины, этого недостаточно. У каждой собаки должен быть хозяин.

[Сара Моран, жительница Лимы]:

«Многие (собаки) выздоровели. И всё же печально то, что они могут ходить, но не могут обрести новый дом».

Главная трудность Сары в том, что каждый день этих четвероногих нужно чем-то кормить. Ей помогают сердобольные соседи и даже незнакомые люди, узнавшие об этом импровизированном приюте.

Сама женщина уверена: для её питомцев самое важное – это любовь, которую она им дарит, не скупясь.