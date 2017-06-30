ЮНИСЕФ открыл в Малави воздушный коридор для дронов

[Джаппи Мханго, министр транспорта Малави]:
«Эта инновация поможет нам несколькими способами. Помимо доставки медицинских проб в исследовательские лаборатории, это также картографирование, землеустройство и другие важные сферы».
Малави часто страдает от засух и наводнений. В некоторые отдалённые регионы сложно добраться на транспорте, чтобы своевременно доставлять гуманитарную помощь жителям.
Дроны призваны решить эти и другие проблемы.
[Йоханнес Ведениг, представитель ЮНИСЕФ в Малави]:
«Можно видеть способности дронов в сферах доставки лекарств в медцентры, учебных материалов – в школы, в сфере связи с регионами, которые не охвачены телекоммуникационными сетями. Полученные изображения помогут в прокладке дорог, исследованиях состояния окружающей среды и в планировании инфраструктуры. Частный сектор также получает доступ к исследованиям, и таким образом Малави теперь появится на карте».
Протяжённость воздушного коридора – 40 километров. Он первый в Африке и один из первых в мире, который будут использовать исключительно в гуманитарных целях.