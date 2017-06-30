Армия Ирака объявила о победе над лжегосударством ИГИЛ

[Хассан Салех Джабер, майор]:

«Рано утром мы пошли на штурм площади, где находились мечеть ан-Нури и минарет аль-Хадба. Мы освободили её, но бои продолжаются, поскольку необходимо зачистить весь район».

Силы иракской правительственной армии в четверг взяли под контроль территорию Западного Мосула, где находится разрушенная соборная мечеть ан-Нури. На прошлой неделе её взорвали боевики «Исламского государства» — запрещённой в РФ и других странах террористической организации.

Армия Ирака считает взятие разрушенной мечети ан-Нури победой над ИГИЛ.

[Ман Аль-Сади, генерал-майор]:

«Мечеть очень важна. Во-первых, она историческая и много значит для жителей Мосула. Во-вторых, именно в этой мечети террорист Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании лжегосударства».

Власти Ирака ожидают, что долгая битва за Мосул завершится в ближайшие дни. Военным ещё предстоит зачистить несколько кварталов западной части города, где засели оставшиеся боевики.

Тем временем, мирное население продолжает бежать из Старого Мосула, спасаясь от боевых действий. Иракские военные в четверг перевезли на грузовиках сотни человек, которые направлялись в центры для беженцев.

Операция по освобождению Мосула началась в марте 2016 года. Последние восемь месяцев шли бои за сам город. Его восточную часть отбили у ИГИЛ в январе. После этого начались сражения за Западный Мосул.

Террористы заняли город три года назад. По данным гуманитарных организаций, за это время Мосул покинули почти 900 тысяч мирных жителей. Оставшиеся люди страдали от недостатка продуктов и медикаментов, многие погибли из-за боевых действий или от рук исламистов.