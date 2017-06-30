Лионель Месси женится в родном городе Росарио

В Росарио – родном городе знаменитого футболиста Лионеля Месси, повышены меры безопасности. 30 июня нападающий «Барселоны» женится здесь на своей девушке Антонелле Рокуццо. Они знакомы с детства. У будущих супругов уже двое сыновей.

Лионель Месси живёт в Испании, но свадьбу решил сыграть именно здесь. В Росарио у пары много друзей, с которыми они постоянно поддерживают связь.

[Диего Вальехос, друг Лионеля Месси]:

«Я всегда был рядом с ним во время самых важных событий, таких как крещение его детей. Я рад узнать, что он нисколько не изменился. Просто он именно такой».

Жители Росарио тоже ценят решение Месси сыграть свадьбу в родном городе.

[жительница Росарио]:

«Удивительно, что он сделал такой выбор, несмотря на свою славу. Ведь он такой важный и знаменитый человек».

К приезду Месси местные уличные художники даже решили написать картину.

[художник]:

«Мои увлечения – футбол и живопись. А Месси – прекрасный пример скромности. И это отражается прямо здесь в его отношениях с ребятами, друзьями и соседями. Они чувствуют, что близки ему, а он близок им».

На свадьбу в Росарио прибыли примерно 600 гостей. Среди них – знаменитые футболисты и звёзды шоубизнеса, в том числе Шакира.

Лионель Месси вернётся на футбольное поле в августе – после медового месяца.