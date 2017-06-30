30 июня 2017

Как пекарь из США предлагает интернет-троллям съесть свои обидные слова

| 0
Как заставить интернет-тролля взять свои слова обратно? Накормить его тортом, украшенным его же неприятным комментарием в ваш адрес! Такой подход предлагает владелица пекарни и детективного агентства в Нью-Йорке Кэт Тек.

[Кэт Тек, владелица пекарни]:
«Итак, заказывает торт человек, которого каким-то образом потроллили онлайн. На Facebook, в Twitter, Instagram или ещё где-то. Тролли на то и тролли, что троллят везде. Вы присылаете нам скриншот комментария, и мы пишем его на торте. И если вы знаете, кто этот человек – замечательно. Если нет – не беда. Мы его найдём».

Кэт уверена: отвечать на чужие цинизм, ехидство и прочий негатив шуткой – отличный выход.

[Кэт Тек, владелица пекарни]:
«Тролли продолжают писать гадости, но моя задача – посмеяться над этим. Думаю, если кто-то хочет демонстрировать наглость, то это забавно, и мы посмеёмся над ним. <…> Здесь нет никакого негатива. Смысл в том, что, если кто-то сказал вам что-то, что вас задело, вы можете подшутить над ним таким праздничным способом».

Услуга стоит от 30 до 60 долларов. В неё входит выпекание торта с надписью, поиск адреса дома или офиса вашего «тролля» и доставка ему этого неожиданного подарка в коробке с конфетти. При этом сайт Кэт предупреждает, что не все заявки будут приняты.

Ну а «тролли» в ответ пока молчат.

[Кэт Тек, владелица пекарни]:
«Я уже отправила 50 или 60 тортов, и никто из троллей мне ничего не ответил».

Кэт также предлагает клиентам размещать на тортах их любимые «твитты» Дональда Трампа и отправлять их в Белый дом.

Как пекарь из США предлагает интернет-троллям съесть свои обидные словаWADA ограничило работу антидопинговой лаборатории в Лос-АнджелесеИностранные студенты в США переживают за своё будущееЯпонский вертолётоносец будет охранять американские кораблиУчёные считают съедобных насекомых ответом на нехватку еды в будущемСтудент из США скончался, проведя в тюрьме КНДР полтора годаПремьера фильма «Меч короля Артура» собрала звёзд и рыцарей в доспехахСША нанесли ракетный удар по авиабазе Асада в СирииАмериканские строители перед работой делают зарядкуПервую карту Диснейленда выставят на аукцион в Лос-Анджелесе

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.