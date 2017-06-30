Как пекарь из США предлагает интернет-троллям съесть свои обидные слова

[Кэт Тек, владелица пекарни]:

«Итак, заказывает торт человек, которого каким-то образом потроллили онлайн. На Facebook, в Twitter, Instagram или ещё где-то. Тролли на то и тролли, что троллят везде. Вы присылаете нам скриншот комментария, и мы пишем его на торте. И если вы знаете, кто этот человек – замечательно. Если нет – не беда. Мы его найдём».

Как заставить интернет-тролля взять свои слова обратно? Накормить его тортом, украшенным его же неприятным комментарием в ваш адрес! Такой подход предлагает владелица пекарни и детективного агентства в Нью-Йорке Кэт Тек.

Кэт уверена: отвечать на чужие цинизм, ехидство и прочий негатив шуткой – отличный выход.

[Кэт Тек, владелица пекарни]:

«Тролли продолжают писать гадости, но моя задача – посмеяться над этим. Думаю, если кто-то хочет демонстрировать наглость, то это забавно, и мы посмеёмся над ним. <…> Здесь нет никакого негатива. Смысл в том, что, если кто-то сказал вам что-то, что вас задело, вы можете подшутить над ним таким праздничным способом».

Услуга стоит от 30 до 60 долларов. В неё входит выпекание торта с надписью, поиск адреса дома или офиса вашего «тролля» и доставка ему этого неожиданного подарка в коробке с конфетти. При этом сайт Кэт предупреждает, что не все заявки будут приняты.

Ну а «тролли» в ответ пока молчат.

[Кэт Тек, владелица пекарни]:

«Я уже отправила 50 или 60 тортов, и никто из троллей мне ничего не ответил».

Кэт также предлагает клиентам размещать на тортах их любимые «твитты» Дональда Трампа и отправлять их в Белый дом.