После вертолётной атаки в Каракасе усилились беспорядки

В Каракасе с новой силой вспыхнули беспорядки. Венесуэльцы вышли с протестом после заявления Мадуро о попытке госпереворота. Поводом послужила атака на здания Верховного суда и МВД, которую совершил полицейский вертолёт.

По словам председателя Верховного суда, напавшие сбросили несколько гранат. Однако протестующие полагают, что эта атака инсценирована самим правительством. Она даёт повод ещё жёстче подавлять протесты перед созывом Конституционной ассамблеи, которая может изменить основной закон страны.

Оппозиция, занимающая большинство в парламенте, опасается, что поправки в Конституции позволят Мадуро создать однопартийную систему и взять власть полностью в свои руки.

[протестующий]:

«Мы хотим добраться до Национального избирательного совета и сообщить, что Конституционная ассамблея мошенническая. Она незаконная, создана своевольно, она неконституционная и поддерживает диктатуру».

Оппозиционеры требуют проведения честных президентских выборов. Мадуро утверждает, что единственный способ обеспечить мир в стране – созвать Конституционную ассамблею.

Массовые антиправительственные протесты и демонстрации в Венесуэле начались в 2014-м, а в марте этого года конфликт обострился. Это произошло после того, как Верховный суд принял на себя функции парламента, а депутатов лишил неприкосновенности. И хотя позже суд отменил решение, протесты продолжились.

Демонстранты требуют отставки Мадуро. Все массовые выступления против власти жёстко подавляются. За три месяца беспорядков в стране погибло почти 80 человек.

Протесты проходят на фоне тяжёлого экономического кризиса. Людям не хватает продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.