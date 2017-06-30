Жители Уимблдона готовятся встретить теннисный турнир

Уже 3 июля стартует Уимблдонский турнир – один из четырёх турниров Большого шлема. Большинство его матчей проходят на травяных кортах. Пока спортсмены усиленно тренируются, местные жители этого небольшого городка на окраине Лондона устроили соревнования на лучшее оформление витрины.

Стиль у всех свой. Неизменны только атрибуты: теннисные мячи, ракетки и зеленая трава.

Местные жители говорят, что в городе царит атмосфера праздника.

[Хилари Хулахан, менеджер по недвижимости]:

«Здесь фантастическая атмосфера, как будто попадаешь на вечеринку. Все наши магазины преображаются. Люди выставляют теннисные ракетки и мячи и активно продвигают это событие». [Энди Шарма, владелец парикмахерского салона]:

«Нам всем нравится делать что-то необычное вместе. Весь Уимблдон делает нечто уникальное. Это как небольшое соревнование. Людям это нравится, а нам нравится даже ещё больше».

Местные жители в восторге от чемпионата ещё и потому, что в дни соревнований звёзд большого тенниса можно повстречать прямо на улице.

[Саймон Риббонс, почтальон]:

«Сюда приезжает много знаменитых людей. И разнося здесь почту, у меня есть возможность с ними повидаться. В основном они связаны с теннисом. Так что это хорошо для меня и хорошо для экономики Уимблдона».

С 1988 года Уимблдонский турнир – единственный среди мероприятий Большого шлема, который проводится на травяных кортах. Общий призовой фонд превышает 25 миллионов фунтов стерлингов.