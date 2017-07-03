Стрельба у мечети во Франции: 8 раненых

[очевидец]:

«Подъехал чёрный «Рено», в нём было четыре человека. Двое, которые сидели сзади, вышли с оружием и начали стрелять. Им было лет по 30. Все начали бежать. Двое стрелявших тоже побежали за группой молодых людей. Первым местом, где можно было укрыться, оказалась мечеть, но в то время как раз закончилась молитва, и выходили верующие. Их ранили».

Стрельба на юге Франции. В воскресенье вечером в городке Авиньон неизвестные на автомобиле открыли огонь возле мечети. Восемь человек получили ранения. Погибших нет. В то же время французская полиция не расценивает инцидент как теракт.

Как предполагается, верующие в мечети не были изначальной целью нападения. Четыре человека были ранены там и ещё четверо — члены одной семьи, включая ребёнка, — пострадали в квартире рядом с местом нападения. Их ранило дробью.

Полиция полагает, что это был конфликт между местной молодежью.

[очевидец]:

«Это молодые люди из небольших городов. Я их конкретно не знаю, но когда они услышат, что ранили людей, выходивших из мечети, думаю, они не смогут спать. Они очень пожалеют о содеянном».

Напомним, на прошлой неделе мужчина пытался въехать на автомобиле в толпу перед мечетью в пригороде Парижа. Его арестовали; пострадавших нет.