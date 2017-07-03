Зачем мэр мексиканского городка женился на крокодиле

Такие свадьбы здесь играют ежегодно последние 200 лет. Этот ритуал – часть традиций местных индейцев текистлатеков, которых в Мексике называют чонтали. Они верят, что женитьба на крокодиле приносит богатый улов местным рыбакам и обильный урожай фермерам.
Ну а саму зубастую невесту индейцы считают принцессой.
[Виктор Агилар, мэр Сан-Педро-Уамелулы]:
«Местные жители называют её принцессой. Так что моя задача – стать мужем принцессы».
Причём отказаться от свадьбы невозможно. Традиции слишком сильны.
[Хайме Сарате, историк]:
«Все местные жители говорят мэру: «Вы женитесь, потому что вы женитесь»».
После всех церемоний и ритуалов началось настоящее веселье. Когда праздник закончится, невесту отпустят на волю.