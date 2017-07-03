Зачем мэр мексиканского городка женился на крокодиле

Экзотическую свадьбу сыграли в мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула. Его мэр женился на крокодиле. Невесту в подвенечном платье торжественно пронесли через весь город. Затем «молодых» поженили в ратуше.

Такие свадьбы здесь играют ежегодно последние 200 лет. Этот ритуал – часть традиций местных индейцев текистлатеков, которых в Мексике называют чонтали. Они верят, что женитьба на крокодиле приносит богатый улов местным рыбакам и обильный урожай фермерам.

Ну а саму зубастую невесту индейцы считают принцессой.

[Виктор Агилар, мэр Сан-Педро-Уамелулы]:

«Местные жители называют её принцессой. Так что моя задача – стать мужем принцессы».

Причём отказаться от свадьбы невозможно. Традиции слишком сильны.

[Хайме Сарате, историк]:

«Все местные жители говорят мэру: «Вы женитесь, потому что вы женитесь»».

После всех церемоний и ритуалов началось настоящее веселье. Когда праздник закончится, невесту отпустят на волю.