[Мартин, болельщик из Германии]:

«Я так счастлив, что Германия выиграла Кубок конфедераций, ведь все команды приехали с лучшими игроками, и только Германия послала, я не называю их второсортными игроками, просто послала таких молодых, без опыта. И вы видите, что они очень хотели победить». [Ульрих, болельщик из Германии]:

«Если честно, мы не ожидали такого хорошего результата от нашей команды. Когда покупали билеты, то хотели, чтобы состав был лучше. Но результат в итоге превысил все ожидания. В следующем году на Чемпионате мира будет много новых игроков, которые могут нам помочь».

Немецкие болельщики в воскресенье были приятно удивлены. Сборная Германии победила в финале Кубка конфедераций 2017. На стадионе в Санкт-Петербурге она встретилась со сборной Чили. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Йоахима Лёва.

Стадион был полон. В общей сложности матч посетило более 57 тысяч болельщиков.

[Альваро, болельщик из Чили]:

«Сегодня Чили играли очень хорошо, но матч был очень плохим. Но ничего, это ведь игра. Чили молодцы!» [Фернандо, болельщик из Чили]:

«Немцы не выиграли матч, это Чили проиграли. Вот как я это вижу. Судья был не очень хорошим. Но Чили проиграли, а не Германия выиграла».

Турнир проходил с 17 июня по 2 июля. Играли на стадионах в четырёх городах: Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге.

В Германии тысячи болельщиков следили за финалом в спортивных барах.

[Кай, болельщик]:

«Мы с самого начала серьёзно следили за играми. Хорошо, что они решили попробовать послать молодую команду, и хорошо, что это сработало в отношении сильной чилийской команды». [Кристиан, болельщик]:

«Чили играли лучше, у них был мяч и много возможностей, но Германия была более эффективной в самом конце».

К слову, победу Германии предсказали ещё до начала финала. В Московском зоопарке это сделала белая медведица Ника. Прогноз был двухступенчатым. Сначала животному-оракулу предложили две миски с кормом. Медведица не захотела пробовать угощение, но миску с флагом Чили перевернула. Более точное предсказание она дала в бассейне. Нырнув туда, она выбрала мяч с флагом Германии.